Rum yönetimi “meb’de çıkar sahibi devletleri” yanına çekmeye çalışıyor

Fileleftheros’a göre Rum, Yunan, Fransız ve İtalyan Savunma bakanları, 4 Mart’ta Hırvatistan’da gerçekleştirilecek AB Savunma Bakanları toplantısı çerçevesinde görüşecek. Bakanların, 14 Şubat’ta Almanya’da güvenlik konulu toplantıda da görüşme ihtimalleri var.

Aynı zamanda, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Yunan dengi Nikos Panayotopulos’un istişaresinin ardından Yunan tarafı, şubat ayı sonunda Atina’da Fransa ve Mısır Savunma bakanları ile toplantı düzenlemeye çalışacak. Gazete Rum yönetiminin, sözde Rum “MEB’inde çıkar sahibi olan devletleri” yanına çekmeye çalıştığının bariz olduğuna işaret etti.