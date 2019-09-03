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Rum Yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor

Rum Yönetimi’nin Maraş konusunda BM’ye başvuracağı bildirildi.

Rum Yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor

Rum Yönetimi’nin Maraş konusunda BM’ye başvuracağı bildirildi.

03 Eylül 2019 Salı 08:26
Rum Yönetimi Maraş için BM’ye başvuruyor

Fileleftheros gazetesi, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Alpha kanalına dün verdiği röportajda, Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’e, hukukçular ve uluslararası ilişkiler uzmanlarıyla birlikte Maraş’taki Türk faaliyetleriyle ilgili BM’ye başvuru yapılması olasılığını araştırması konusunda talimat verdiğini söylediğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in röportajında, müzakerelerin yeniden başlaması için çaba gösterilen bu dönemde, Türkiye’nin tavrıyla ilgili hoşnutsuzluğunu da gizlemediğini kaydetti.

Habere göre Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da, Anastasiadis ile BM Genel Sekreteri’nin atadığı geçici Özel Danışman Jane Holl Lute ile dünkü görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Maraş ile ilgili “yasadışı faaliyetlerinin” devam etmesi durumunda ortaya çıkacak güçlüklerin göz ardı edilemeyeceğini söyledi.

HRİSTODULİDİS SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ” HEYETİYLE GÖRÜŞTÜ

Gazete devamla, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in dün, sözde “Maraş Belediyesi” heyetiyle görüştüğünü yazdı.

Habere göre heyet üyeleri, Hristodulidis’ten Kıbrıs sorunundaki son gelişmelerle ve Anastasiadis-Lute görüşmesiyle ilgili bilgilendirme talebinde bulunurken, Rum hükümetinin Maraş konusunda atacağı adımlar konusunda bilgi aldı.

Heyet üyeleri ayrıca, gerek ada içerisinde, gerekse yurtdışında Maraş ile ilgili başlatacakları bilgilendirme kampanyasına Hristodulidis’in destek vermesini talep etti.

Haberde, heyet üyelerinin ilerleyen günlerde de Anastasiadis ile görüşecekleri kaydedildi.

SÖZDE “MARAŞ BELEDİYESİ”NDE DE TOPLANTI YAPILDI

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Gazete, sözde “Maraş Belediyesi”nin dün, kendi içinde de toplantı yaptığını ve yeni seçilen “Başkan” Simos Yoannu’nun, bundan sonraki faaliyetlerinin Maraş’a dönüş için yapılacak faaliyetler olduğunu açıkladığını yazdı.

Habere göre Yoannu, Anastasiadis ile bir an önce görüşmek ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile yapacağı görüşmeden önce, Maraş konusunda neler söyleyeceğini görmek istediklerini kaydetti.

Yoannu ayrıca, yakın zamanda Brüksel’e giderek birtakım temaslarda bulunacaklarını açıkladı.

MARAŞ KÖKENLİ RUMLARA MALLARINI YABANCILARA SATMAMALARI UYARISI YAPILDI

Habere göre Yoannu, dünkü açıklamalarında ayrıca, Maraş kökenli Rumlara “dikkatli olmaları ve yabancı şirketler ile sermayelere mallarını satmamaları” konusunda uyarıların bulunduğu resmi bir açıklamanın kamuoyuyla paylaşılacağını da söyledi.

Yoannu, bu durumun Maraş’a dönüş konusunda verilen mücadeleler ve genel olarak Kıbrıs sorunu açısından faydalı olmayacağını belirterek, Maraş kökenlilerin ve tüm Rum göçmenlerin bu duruma gelmemeleri için Rum hükümetinin yardım etmesi gerektiğini ifade etti.

Öte yandan Alithia gazetesi de, sözde “Maraş Belediye Meclisi Üyesi” Nikos Karullas, Rus ve Çin menfaatine hizmet eden bazı şirketlerin, Maraş’ta malı bulunan Rumlara yanaştıklarını açıkladığını yazdı.

Habere göre Karullas, Maraş kökenli Rumlarla yaptığı görüşmede, kendisine bu bilginin verildiğini ve Rumların mallarını satın almaya çalışan bu şirketlerin, Türk veya Kıbrıslı Türk şirketlerle bağlantısı varmış gibi göründüğünü iddia etti.

Karullas, bu şirketlerin malı bulunan Rumlara tapu bilgileri zemininde ulaştıklarını ve bu bilgileri de Kıbrıslı Türklerle iş birliği yaparak elde ettiklerini öne sürdü.

Son Güncelleme: 03.09.2019 11:33
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Rum Yönetimi MaraşRum Yönetimi Bm Başvuru
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