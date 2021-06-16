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16 Haziran 2021 Çarşamba gündemi
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Rum Yönetimi Kıbrıs Sorunu ve Maraş için “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istiyor

Rum Yönetimi’nin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Brüksel’deki NATO zirvesi çerçevesindeki görüşmelerinde sergilediği olumlu yaklaşımdan dolayı, yakın zamanda AB içerisinde Türkiye için var olan olumsuz havayı bozduğunun bilinci ile Avrupa Konseyi’nde takınacağı tavrı açıklamadığı bildirildi.

16 Haziran 2021 Çarşamba 12:00
Rum Yönetimi Kıbrıs Sorunu ve Maraş için “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istiyor
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RUM YÖNETİMİ ERDOĞAN’IN BRÜKSEL’DEKİ OLUMLU YAKLAŞIMI İLE AB’DE TÜRKİYE İÇİN VAR OLAN OLUMSUZ ORTAMI BOZDUĞUNUN BİLİNCİNDE  

Haravgi “Lefkoşa Kararda Kıbrıs Sorunu ve Maraş İçin Çok Daha Güçlü İfadeler İstiyor” başlıklı haberinde Rum Yönetimi’nin, 24-25 Haziran’da toplanacak Avrupa Konseyi’nden çıkacak kararda, Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş konusunda yayınlanmış karar taslağındakinden “çok daha güçlü ifadeler” olmasını istediğini yazdı.
Rum Yönetiminin Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin yükseltilmesi konusunda nasıl bir tavır sergileyeceğini açıklamadığına dikkat çeken gazete, “Lefkoşa, Türk Cumhurbaşkanı’nın ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve hatta Yunanistan liderleriyle görüşmelerinde sergilediği olumlu yaklaşımdan dolayı yakın zamana kadar AB içerisinde Türkiye hakkında var olan olumsuz ortamın bozulduğunun bilincindedir” ifadesine yer verdi.

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Gazete Rum Yönetiminin, Kıbrıs sorunu ve kapalı Maraş için “çok daha güçlü ifadelerin” yer almasını istediği kararın, Rum Haber Ajansı (KİPE) tarafından yayınlanan karar taslağından özetle şu bölümleri aktardı:
“Avrupa Konseyi, önceki kararlarını hatırlatır ve Kıbrıs sorununa BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararlarına uygun kapsamlı bir çözüme tam bağlılığını hatırlatır. BM himayesindeki Cenevre gayrıresmî konferansının resmî müzakere yolunu açılmamasından üzüntü belirtir ve Avrupa Konseyi’nin prosedürü desteklemede aktif rol oynamaya devam edeceğini yineler.”  

 

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Son Güncelleme: 16.06.2021 12:08
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