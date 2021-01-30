Rum Yönetimi Guterres’in Kıbrıs sorunundaki açıklamalarıyla ilgili kaygıları giderdi

Fileleftheros gazetesi, Guterres’in, Kıbrıs Türk tarafının Kıbrıs sorununda farklı bir çözüm şekli önerisi sunma hakkından bahsettiğini ve Rum Yönetimi’nin, bu konuyla ilgili, BM Güvenlik Konseyi kararlarının bağlayıcı olduğuna vurgu yaptığını yazdı.

Gazete, BM Güvenlik Konseyi’nin BM Barış Gücü’nün (UNFICYP) görev süresinin uzatılmasıyla ilgili raporunda, Kıbrıs ile ilgili 1251(1999) sayılı karar da dahil tüm kararları yeniden teyit ettiğini ve Kıbrıs sorununa iki toplumlu ve iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı ve BM Güvenlik Konseyi kararları zeminindeki bir federasyon modeline dayanacak kalıcı, adil ve kapsamlı bir çözüm bulunmasının önemini vurguladığını kaydetti.

Gazete ayrıca, diplomatik çevrelerin, BM Güvenlik Konseyi’nin Guterres’i de bağlayan tezinin, Guterres’in bazı açıklamaları doğrultusunda net olduğunu belirttiğini ve Türk tarafının perde gerisinde, bazı ifadelerin silinmesi için yoğun çaba gösterdiğini iddia ettiğini yazdı.

Habere göre aynı çevreler, Guterres’e Türk gazeteci tarafından sorulan sorunun da tesadüfi bir soru olmadığını ve Türk tarafının karardaki ifadelerde değişiklik yapılmasıyla ilgili başarısızlığıyla ilişkili olduğunu öne sürdü.

Gazete, Rum Haber Ajansı KİPE’ye göre, bir Türk gazeteci tarafından Guterres’e “iki toplumlu ve iki kesimli federasyonda ısrarcı mı olacağı, yoksa Kıbrıslı Türk liderinki gibi yeni fikirlere mi açık olacağı” şeklinde soru yöneltildiğini belirterek, Guterres’in bu soruya üç düzeyde yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Guterres, yapılacak toplantının gayrı resmi bir toplantı olmasını kararlaştırdıklarını ve herkesin kendi arasında samimi bir şekilde geleceği nasıl gördüklerini ve nasıl ilerleme sağlanabileceğini tartışma fırsatı bulmasının önemine vurgu yaptı.

Guterres, BM Güvenlik Konseyi’nin kendisine müzakereler için yetki verdiğini ve bu yetkide, katı şekilde iki toplumlu ve iki kesimli federasyondan bahsedildiğini kaydederek, yine de bunun, tarafların toplantıda kendi tezlerini sunmasında engel teşkil etmediğini söyledi. Guterres ayrıca, tarafların müzakerelerin kapsamını genişletmek gibi bir anlaşmaları olursa, ortak bir anlaşmaya tercüman olmak için her zaman BM Güvenlik Konseyi’ne gitmeye hazır olduğunu kaydetti.



ANASTASİADİS VE HRİTSODULİDİS’TEN GUTERRES’E TEPKİ

Gazete devamla, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün, Guterres’in açıklamalarına tepki gösterdiğini ve Rum tarafının, Kıbrıs sorununda arzu edilen çözüme yönelik yetkilerin değişmesine rıza göstermesi gibi bir durumun söz konusu olmayacağını söylediğini yazdı.

Habere göre Anastasiadis, yetkilerin değişmesi için Guterres’in, iki tarafın da rızasını alarak BM Güvenlik Konseyi’ne yeniden başvurması gerektiğini söyledi.

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ise, yetkilerde değişiklik yapılamayacağını vurgulayarak, Rum tarafının hedeflerinin BM Güvenlik Konseyi ile AB tarafından desteklendiğini ve bu çerçevede özlü müzakerelerin nasıl başlayacağını göreceklerini kaydetti.

Haberde, Rum Dışişleri Bakanlığı’nın UNFICYP raporuyla ilgili açıklama yaparak, raporla ilgili memnuniyet belirttiği ve BM Güvenlik Konseyi’nin çözüm zeminini yeniden teyit etmesinin önemine vurgu yaptığı da belirtildi.



