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Rum yönetimi eski başkanlarından Hristofyas öldü

Rum yönetimi eski başkanlarından Hristofyas öldü

21 Haziran 2019 Cuma 15:36
Rum yönetimi eski başkanlarından Hristofyas öldü

Rum Yönetimi eski başkanlarından Dimitris Hristofyas, Güney Kıbrıs'ta tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Eski liderin ölümü Rum basını tarafından flaş haber olarak geçildi.

Rum Yönetimi’nin 6’ncı devlet başkanı unvanına sahip olan Dimitris Hristofyas, 29 Ağustos 1946 tarihinde Dikmen köyünde doğdu. Gençlik yıllarından itibaren EDON ve AKEL’de aktif rol üstlenen Hristofyas, 1974 yılında Rusya’daki yüksek eğitimini tamamlayıp Kıbrıs’a döndü.

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Güney Kıbrıs siyasetinde aktif rol oynayan Dimitris Hristofyas, AKEL Genel Sekreterliği ve milletvekilliği gibi birçok görev yapmasının akabinde 22 Şubat 2008 tarihinde yapılan seçimde Rum Yönetimi Başkanı seçildi.

Başkanlık görevini 28 Şubat 2013 tarihine kadar sürdüren Hristofyas, evli ve üç çocuk babasıydı.

73 yaşındaki Hristofyas, bir süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. 

Son Güncelleme: 21.06.2019 19:30
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