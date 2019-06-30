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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalçasını kırması Rum basınında geniş yer aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalçasını kırması Rum basınında geniş yer aldı

30 Haziran 2019 Pazar 09:27
Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kalçasını kırması Rum basınında geniş yer aldı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in, Limasol’da alış veriş yaparken, bir mağazadaki merdivenlerden düşüp kalçasını kırması (sağ bacağında femur başı kırığı) Rum basınında da geniş yer aldı.

Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerinde bulunmasına ve Anastasiadis’in iyileşmesinden  sonra ilk fırsatta bir araya gelme konusunda uzlaşmalarına da  yer verdi.

Alithia gazetesi ilgili haberi “Başkan Çarptı Yaralandı-Anastasiadis Alış Verişten Üzgün Çıktı” başlıklarıyla aktarırken, Anastasiadis’in, alış veriş için gittiği Limasol’daki Makarios Caddesi’ndeki bir mağazadan çıktığı esnada merdiven yüksekliğine dikkat etmemesi sonucunda düştüğünü ve ayağını vurduğunu yazdı.

Anastasiadis’in, derhal korumaları tarafından  “Mediterranean” isimli özel hastaneye götürüldüğünü  ve burada ameliyata alındığını yazan gazete, Anastasiadis’in 3 gün hastanede kalacağını, görevine ise 2-3 hafta sonra dönebileceğini belirtti.

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Habere göre Anastasiadis’in, Avrupa Konseyi zirve çalışmalarına katılmak için  bugün Brüksel’e yapacağı ziyaret de iptal edildi.

Zirvede, Anastasiadis’i, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras temsil edecek.

Politis gazetesi haberi, “Akıncı’dan Yaralanan Anastasiadis’e Cana Yakın Telefon-Ayağını Kırdı Buzu Da Kırdı” başlığıyla verirken, Anastasiadis’e  femur kemiğinin rehabilitasyonu için artroplasti ameliyatı yapıldığını yazdı.

Fileleftheros gazetesi “Anastasiadis-Akıncı İyileşmesinin Ardından Görüşme Konusunda Uzlaştı-Anastasiadis’e Femur Kemiği Kırığı Nedeniyle Operasyon Yapıldı” başlığını kullanırken; Haravgi gazetesi ise haberi  “Akıncı Geçmiş Olsun İçin Anastasiadis’i Aradı-İleriki Adımlar İçin İstişarelerde Bulunma Konusunda Uzlaştılar” başlıklarıyla aktardı.

Son Güncelleme: 30.06.2019 13:18
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