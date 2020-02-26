Rum yönetimi ara bölgedeki durumdan hoşnut değil

Politis “Spitefire’dan Sonra Hoşnutsuzluk… Ara Bölgedeki Duruma Dair Çözüm Arayışı” başlıklı haberinde, Rum makamlarının “alınması gereken önlemler ve inisiyatifler üzerinde düşündüğünü ancak bu dönemde gerilim yaratmak veya tırmandırmak istemediğini” yazdı.
Gazete, Rum yönetiminde, Türk tarafının son bir buçuk yıldır ara bölgenin, KKTC’ye ait parçalar addettikleri bölgelerinde “hareketlilik içerisinde olduğunu, bu hareketlerinin de BM Barış Gücü tarafınca etkin göğüslenmediği” düşüncesinin hâkim olduğunu belirtti.
“Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti tarafından önlem alınması kolay değil” ifadesini kullanan gazete özetle şöyle devam etti:
Politis “Spitefire’dan Sonra Hoşnutsuzluk… Ara Bölgedeki Duruma Dair Çözüm Arayışı” başlıklı haberinde, Rum makamlarının “alınması gereken önlemler ve inisiyatifler üzerinde düşündüğünü ancak bu dönemde gerilim yaratmak veya tırmandırmak istemediğini” yazdı.