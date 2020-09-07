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Rum Vergi Dairesinden ABD’yle Yapılan Anlaşma Konusunda Bilgilendirme

Rum Vergi Dairesinin, Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ikili anlaşma konusunda işletmelere ve yetkililere yönelik bilgi verdiği ifade edildi.

07 Eylül 2020 Pazartesi 11:19
Rum Vergi Dairesinden ABD’yle Yapılan Anlaşma Konusunda Bilgilendirme
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 Rum Vergi Dairesinin, Güney Kıbrıs ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki ikili anlaşma konusunda işletmelere ve yetkililere yönelik bilgi verdiği ifade edildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum Vergi Dairesinin, Güney Kıbrıs ile ABD arasında yapılan ve şu an müzakereleri devam etmekte olan ülkeler arası rapor (CbC reports) değiş tokuşuyla ilgili anlaşmanın, 1 Ocak 2020 veya akabinde başlayan mali referans yılında yürürlüğe konmasının beklendiği konusunda bilgilendirdiğini yazdı.

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Gazete bundan ötürü, çok uluslu bir işletme grubunun nihai ana kuruluşunun Amerika’da vergi mükellefi olması durumunda, 1 Ocak 2019 tarihinden bu yana ve 1 Ocak 2020’den önce başlayan mali yıl için, rapor sunmakla yükümlü olduğunu ekledi.
 

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Son Güncelleme: 07.09.2020 11:22
Anahtar Kelimeler:
Rum Vergi Dairesi
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