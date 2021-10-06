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Rum ve Maronitlere ata topraklarında kalmaya devam etmeleri için destek

Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu, KKTC sınırları içerisinde yaşayan Rum ve Maronitlerin “ata topraklarında kalmaya devam etmeleri için” Rum yönetimince verilecek destek planını açıkladı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:30
Rum ve Maronitlere ata topraklarında kalmaya devam etmeleri için destek

Haravgi’nin haberine göre, Rum Meclisi  “Göçmenler” Komitesi’nde konuşan Fotiu, Bakanlar Kurulu’nun yakın zamanda onayladığı genç çiftlere yönelik destek planlarıyla genç çiftlerin KKTC’deki köylere gelmeye cesaretlendirileceğini ve halen burada yaşayan çiftlere de destek sağlanacağını söyledi.

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Fotis Fotiu, Bakanlar Kurulu’nun, okul binasının restorasyon işleri için yaklaşık 100 bin Euro’luk ödenek onayladığını ve Rum Spor Örgütü’nün de mali desteğiyle Rum yönetiminin Futsal sahası inşasına başladığına dikkat çekti.

Fotiu, KKTC makamları tarafından alınması “tehlikesini bertaraf etmek” için Rumlara ve Maronitlere ait olmayan evlerin tamiriyle ilgili bir önerinin de yılsonuna kadar Rum Bakanlar Kurulu’na sunulacağını söyledi. Fotiu, tarım ve hayvancılık ödenekleriyle ilgili bütün planların revize edilerek, daha esnek ve daha adil hale getirilmesi için Tarım Bakanlığı’yla diyalog halinde olunduğunu ekledi.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 12:17
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