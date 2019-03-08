Rum-Ürdün Dostluk Grubu Ürdün Meclis Başkanıyla görüştü

“Kıbrıs-Ürdün Dostluk Grubunun”, Ürdün Meclis heyeti başkanı olarak Güney Kıbrıs’a resmi ziyaret gerçekleştiren Ürdün Meclis Başkanı Atef Al Tarawneh’le görüştüğü haber verildi.

Görüşmede enerji, mülteci krizi, aynı zamanda bölgedeki ikili ve üçlü işbirlikleri konularının ele alındığını yazan Fileleftheros gazetesi, Ürdün Meclis başkanı ile heyetinin, tek yanlı olarak ilan edilen Rum “Münhasır Ekonomik Bölgesi” (MEB) içerisindeki keşiflerle ilgili son gelişmeler ve Türkiye’nin bu alandaki ileri sürülen kışkırtıcı faaliyetleri konusunda bilgilendirildiğini ekledi.