Rum turizmciler TL'deki değer kaybından hayli tedirgin

Politis’e göre, TL’nin durumunun Rum turizmi açısından zorlu rakip olan Türkiye’yi turistlerin gözünde daha da cazip hale getireceğini, yaz sezonu tamamlandığı için şu anda Rum turizminin TL’deki değer kaybından çok etkilenmediğini ancak bu durumun 2022’de de devam etmesi halinde Rum turizminin ciddi ölçüde baltalanacağını söyledi.

TL’deki durumu kış dönemi spor turizmi için Güney Kıbrıs’ı tercih eden Kuzey Avrupa ülkelerinin, tercihlerini Türkiye’den yana kullanma ihtimalinin de yüksek olduğunu belirten Takkas “Türk lirası değer kaybettikçe bu ülke Kıbrıs’a göre çok daha rekabetçi ve çekici hale gelecek” ifadesini kullandı.