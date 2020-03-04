Rum Turizm Müsteşarı Berlin’e gidiyor

Politis gazetesi “Koronavirüs Gölgesinde Turizm Müsteşarının Temasları-Berlin’e Heyet” başlıklı haberinde, dünyadaki en büyük turizm fuarlarından ITB Berlin 2020 Turizm Festivali’nin, koronavirüs nedeniyle iptal edilmesine karşın Rum Turizm Müsteşarı Savvas Petridis’in, Berlin’e giderek, bu ülkedeki seyahat acenteleri ve turizm sanayi çevreleriyle bir dizi temas gerçekleştireceğini yazdı.

Gazete haberinde, Güney Kıbrıs’ın, turizm açısından Almanya pazarını geliştirmek için yatırımlar yaptığını, yeni turizm sezonu için Almanya’nın 4 şehrine yönelik gidiş-gelişler için 100 bin uçak koltuk sayısı eklediğini belirtti.

Bazı havayolu şirketlerinin iflas etmesine bağlı olarak Almanya pazarından önemli bir payın kaybedildiğini ve 2019’da, 2018’e göre yüzde 20 oranında bir düşüş yaşandığını belirten gazete, bu nedenden dolayı turizm sanayinin,

