Rum tarafında vatandaşların yargıya güveni yok

Rum tarafında “Alpha Tv” tarafından vatandaşların yargıya güveni konulu bir anket yapıldığı ve anketin sonucunda halkın yargıya olan güveninin sarsıldığının ortaya çıktığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Yargıya Güven Yerlerde” başlıklı haberinde, Rum tarafında yargı konusunda son yapılan suçlamalar ve kamuoyunda gerçekleşen tartışmanın ardından, anketten, vatandaşların yalnızca yüzde 30’unun yargıya güvendiği sonucunun çıktığını yazdı.

Ankete katılanların yüzde 55’inin, son yaşanan gelişmelerin ardından, yargıya olan güvenlerinin büyük ölçüde sarsıldığını belirttiklerini kaydeden gazete, anketten çıkan şaşırtıcı şeyin ise, ankete katılanların yüzde 75’inin, avukatlar ve yargıçlar arasında görünmez bir çıkar ilişkisi bulunduğunu düşünmeleri olduğunu ekledi.

Fileleftheros ise konuyla ilgili habere “Halkın Yargıya Olan Güveni Sarsıldı” başlığıyla yer verdi.

