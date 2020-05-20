Rum tarafında bankalara devlet teminatı verilmesiyle ilgili yasa tasarısı geri çekildi

Muhalefetin aşırı taleplerinin, Rum hükümetini yasa tasarısını geri çekmeye zorladığını yazan Alithia gazetesi, 2013 yılında Rum kesimini ekonomik çöküşe sürükleyen hataların tekrarlanmaması için yasa tasarısının geri çekildiğini ifade etti.

Rum Maliye Bakanlığının bugünlerde işletmeler ve çalışanların desteklenmesi için yeni bir plan açıklayacağını yazan gazete, temel olarak, faiz sübvansiyonu ve doğrudan destekle, destek sağlanacağına işaret etti.

Rum hükümetinin yasa tasarısını geri çekmeye mecbur kaldığını ifade eden gazete, çünkü tüm çağrılara rağmen, muhalefet partilerinin, yasa tasarısının felsefesini değiştiren ve ekonomiyi tehlikeli bir yola sokan değişiklik önerileri sunduklarını belirtti.



Gazete, muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bununla hem fikir olmadığını bilmelerine rağmen, Sayıştay Başkanının gözlemci olarak dahi, kararları alacak olan komiteye katılmasını istediklerini ifade etti.