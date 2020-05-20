banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 40°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102370
ALTIN
382.277
DOLAR
6.7911
STERLİN
8.3311
EURO
7.4383
banner339
Rogers: “Çevre konusunda duyarlılık da son derece önemli”
ROGERS'DAN DEĞERLENDİRMELER
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
DÜNYA GENELİNDE SON DURUM
Otel ve plajlarda alınacak önlemler açıklandı
COVID-19 TEDBİRLERİ
Amcaoğlu: "Türkiye’nin yardımı olmadan, bu krizden sağlıklı çıkmamız mümkün değil"
AMCAOĞLU'NDAN AÇIKLAMALAR
Flaş Haber
Türkeli yakınlarda yangın!
Kapat

Rum tarafında bankalara devlet teminatı verilmesiyle ilgili yasa tasarısı geri çekildi

Rum tarafında, bankalara devlet teminatı verilmesiyle ilgili yasa tasarısının, dün, Rum Bakanlar Kurulu tarafından geri çekildiği haber verildi.

20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:02
Rum tarafında bankalara devlet teminatı verilmesiyle ilgili yasa tasarısı geri çekildi
banner337
banner345

Muhalefetin aşırı taleplerinin, Rum hükümetini yasa tasarısını geri çekmeye zorladığını yazan Alithia gazetesi, 2013 yılında Rum kesimini ekonomik çöküşe sürükleyen hataların tekrarlanmaması için yasa tasarısının geri çekildiğini ifade etti.
Rum Maliye Bakanlığının bugünlerde işletmeler ve çalışanların desteklenmesi için yeni bir plan açıklayacağını yazan gazete, temel olarak, faiz sübvansiyonu ve doğrudan destekle, destek sağlanacağına işaret etti.
Rum hükümetinin yasa tasarısını geri çekmeye mecbur kaldığını ifade eden gazete, çünkü tüm çağrılara rağmen, muhalefet partilerinin, yasa tasarısının felsefesini değiştiren ve ekonomiyi tehlikeli bir yola sokan değişiklik önerileri sunduklarını belirtti.

banner341
Gazete, muhalefet partilerinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in bununla hem fikir olmadığını bilmelerine rağmen, Sayıştay Başkanının gözlemci olarak dahi, kararları alacak olan komiteye katılmasını istediklerini ifade etti.
                               
 

Son Güncelleme: 20.05.2020 12:17
Anahtar Kelimeler:
Bankalara Devlet Teminatı Verilmesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı
Güney Kıbrıs’ta koronavirüs vakaları neredeyse sıfırlandı
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1 yeni vaka tespit edildi
Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 1 yeni vaka tespit edildi
KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarının satışı
KKTC’deki eski Rum taşınmaz mallarının satışı
AB Dışişleri Bakanları Turizm konusunu ele aldı
AB Dışişleri Bakanları Turizm konusunu ele aldı
Soyguncular takside yakalandı
Soyguncular takside yakalandı
12 bin 520 Kıbrıs vatandaşı Brexit sonrası İngiltere'de kalmaya devam etmek için başvuruda bulundu
12 bin 520 Kıbrıs vatandaşı Brexit sonrası İngiltere'de kalmaya devam etmek için başvuruda bulundu
Güney’de bin 287 test, 1 kişi koronavirüs pozitif
Güney’de bin 287 test, 1 kişi koronavirüs pozitif
Güney Lefkoşa’da Para Transfer Aracına Baltalı Saldırı
Güney Lefkoşa’da Para Transfer Aracına Baltalı Saldırı
Anastasiadis’in söyleşisinin ikinci kısmı
Anastasiadis’in söyleşisinin ikinci kısmı
KKTC’deki yangın Rum basınında
KKTC’deki yangın Rum basınında

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim