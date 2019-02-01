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Rum Tarafı UNFICYP raporundan memnun

Rum Tarafı UNFICYP raporundan memnun

01 Şubat 2019 Cuma 09:09
Rum Tarafı UNFICYP raporundan memnun

BM Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’ın görev süresinin uzatılmasına ilişkin raporu kabul etmesinin ardından Kıbrıs Rum tarafından, rapordan duyulan memnuniyeti dile getiren açıklamalar geldi.

Alithia gazetesi, “Güvenlik Konseyi Raporundan Memnuniyet” başlığı altında verdiği haberinde, Rum Dışişleri Bakanlığı ve Rum Hükümet Sözcüsünün yaptıkları açıklamalarda, UNFICYP raporunun BM Güvenlik Konseyi tarafından benimsenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdiklerini yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan yazılı açıklamada özetle, UNFICYP’in görev süresinin 31 Temmuz 2019 tarihine  kadar uzatılmasından duyulan memnuiyet dile getirildi.

Açıklamada, raporun hem açıkça, hem de Güvenlik Konseyi’nin daha önceki Kıbrıs raporlarının tamamına ve BM kararlarında öngörüldüğü şekilde tek egemenlik, vatandaşlık ve uluslararası kimliğe sahip iki toplumlu iki kesimli federasyon temelindeki bir devlete değinen 1251 sayılı karara dolaylı şekilde, değinmesinden açıkça memnuniyet duyulduğu da vurgulandı.

Bakanlığın açıklamasında raporda yer alan diğer unsurlara da ayrıntılarıyla değinildi.

Öte yandan Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu da dünkü açıklamasında, rapordan duydukları memnuniyeti yineledi ve Türkiye’nin rapora verdiği tepkiyi yorumladı.

Habere göre Prodromu, önemli olanın UNFICYP’in görev süresinin yenilenmesi olduğunu vurgularken Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının “olumlu olmadığı” yorumunda bulundu.

Gazete, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasını ise “Kıbrıslı Rumlar AB Üyeliğini Suistimal Ediyorlar” başlığı altında okuyucusuna yansıttı.

Fileleftheros gazetesi ise, UNFICYP Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın da Türkiye’nin raporun benimsenmesine ilişkin açıklamasını yorumladığını ve UNFICYP konusunda karar alma merciinin Güvenlik Konseyi olduğunu söylediğini yazdı.

Habere göre Sıddık dünkü açıklamasında, UNFICYP’e ilişkin tüm kararları alma yetkisinin Güvenlik Konseyi’nde olduğunu belirtirken her üye ülkenin Güvenlik Konseyi kararlarına ilişkin kendi görüşü olabileceğini de sözlerine ekledi.

Gazete bir diğer haberinde ise, Güney Kıbrıs’ın BM Daimi Temsilcisi Kornilios Korniliu’nun UNFICYP raporunun onaylanması sürecine ilişkin yaptığı açıklamaya geniş yer verdi.

Korniliu gazeteye yaptığı açıklamada, UNFICYP raporunun benimsenmesi konusundaki tehlikenin şimdilik atlatıldığını belirterek, şimdi BM Genel Sekreterinin geçici olarak atadığı Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un ziyaretine odaklanılması gerektiğini vurguladı.

Korniliu, raporun Güvenlik Konseyi’nde görüşülmesi sırasında ABD ve Rusya daimi temsilcileri tarafından yapılan açıklamalara da değinerek, Güvenlik Konseyi’nin UNFICYP’e ilişkin yıllara dayalı bir birlik politikasına sahip olduğunu, bu yüzden de Rusya ile ABD’nin bu konuda bir zıtlaşma içerisine girmelerini beklemediğini de ifade etti.

        

Son Güncelleme: 01.02.2019 12:26
Anahtar Kelimeler:
UnficypBM Güvenlik Konseyi
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