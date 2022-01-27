banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse iki can daha!
Son Dakika
Koronavirüse iki can daha!
Seçim sonuçlarına itiraz için son gün!
İtirazlar için son gün!
150 Bin TL’yi alamayınca…
150 Bin TL’yi alamayınca…
Yeni hükümet oluşumu konusunda 3 parti arasında mutabakata varıldı
3 parti arasında mutabakat
Gazete manşetleri 27 Ocak 2022 Perşembe
Gazete manşetleri
banner404
Flaş Haber
Koronavirüse iki can daha!
Kapat

Rum tarafı, Güven Yaratıcı Önlem önerisini karşılıksız kalacak eylem olarak görüyor

Fileleftheros gazetesi, Kıbrıs Rum tarafının yaklaşık bir hafta önce yeniden gündeme getirdiği Güven Yaratıcı Önlemlerin karşılıksız kalacağını bildiğini ancak bu durumun, uluslararası toplum tarafından Türk tarafına baskı yapılmasını sağlayabileceği iddiasında bulundu.

27 Ocak 2022 Perşembe 11:45
Rum tarafı, Güven Yaratıcı Önlem önerisini karşılıksız kalacak eylem olarak görüyor

Gazete, “GYÖ’ler, Karşılıksız Eylem – Ersin Tatar Peşinen Öneriyi Reddediyor Ve Anastasiadis’in İzlenim Yaratma Çabasından Bahsediyor” başlıkları altında verdiği haberinde, Rum siyasilerin, GYÖ’ler karşısındaki tutumunun önceden tahmin edilebilir olduğunu iddia ederek, bu konuda değerlendirmede bulunan bir habere yer verdi.
Gazete, çok tecrübeli bir politikacı olarak nitelendirdiği Rum Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, yaklaşık bir hafta önce, Rum lider Nikos Anastasiadis’in bir dizi Güven Yaratıcı Önlem önermeye hazırlandığını yazdı. Kasulidis’in Türk tarafının tezlerini gayet iyi bildiğini ve bu açıklamayı yaparken, gelecek hafta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Şubat ayında diğer AB Dışişleri Bakanlarıyla yapacağı temaslarda elinde güçlü bir koz bulundurmayı amaçladığı kaydedildi.
Anastasiadis’in müzakerelerin yeniden başlaması hedefiyle atacağı adımlar konusunda karar vermek için, önümüzdeki 24 saat içerisinde açıklanması beklenen Güvenlik Konseyi raporu ve Kasulidis’in Washington temaslarının sonuçlarını beklediğini savunan gazete, atılacak adımların Kıbrıs Türk tarafınca karşılık görmemesinin ise “çok da olumsuz bir gelişme olarak addedilmediğini” öne sürdü.
Gazete, “Ersin Tatar’ın, önerileri henüz görmeden peşinen reddetmesinin, uluslararası toplumun Türk tarafına baskı yapacak şekilde hareket etmesi için bir sebep olabileceği” yorumunda bulundu.

banner341
Haberin devamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuya ilişkin yaptığı açıklamaya ayrıntılı şekilde yer verildi.
Haber Haravgi’de “Tatar GYÖ’leri Reddediyor”, Alithia’da “Tatar Şimdi De GYÖ’ler Aracılığıyla Egemenlik İstiyor” başlıklarıyla yer aldı.
      
 

banner360
Son Güncelleme: 27.01.2022 12:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Grivas’ın heykeline boyalı saldırı
Grivas’ın heykeline boyalı saldırı
Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemleri güçlendiriliyor
Güney Kıbrıs’ın uçaksavar sistemleri güçlendiriliyor
Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda
Güney Kıbrıs'ta hastaneler yeniden alarmda
33 yabancı uyruklu şahıs Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilecek
33 yabancı uyruklu şahıs Güney Kıbrıs'tan sınır dışı edilecek
Brexit, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi
Brexit, Güney Kıbrıs ile İngiltere arasındaki ticari ilişkileri olumsuz etkiledi
Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!
Güney Kıbrıs’ta ağır koronavirüs bilançosu!
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu tekeline son veriliyor
Güney Kıbrıs’ta Elektrik Kurumu tekeline son veriliyor
“Test to stay” dün ilk kez uygulandı
“Test to stay” dün ilk kez uygulandı
RMMO’daki kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor
RMMO’daki kadın askerler negatif ayrımcılığa maruz kalıyor
Siyasi sığınmacı başvurularında artış
Siyasi sığınmacı başvurularında artış

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim