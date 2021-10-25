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Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor

Rum tarafının, Kıbrıs sorunuyla ilgili özel temsilci atanması konusunda, önümüzdeki haftalar içerisinde açıklamalar yapılmasını beklediği ifade edildi.

25 Ekim 2021 Pazartesi 11:15
Rum tarafı Guterres'den temsilci atanması konusunda açıklama bekliyor

Fileleftheros gazetesi “Güç ve Yetkiye Sahip Temsilci- Lefkoşa Önümüzdeki Haftalar İçerisinde Açıklamalar Bekliyor” başlıklı haberinde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önümüzdeki haftalar içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atama konusunda hareket etmesinin beklendiğini yazdı.
“Lefkoşa’ya ulaşan tüm bilgilerin, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorununda bir temsilci atayacağı konusunda birleştiğini” yazan gazete, gerek Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in, gerek de Rum müzakereci Andreas Mavroyannis’in Cumartesi günü yaptıkları açıklamalarda “temsilci atanması konusunda New York’tan açıklama yapılmasının an meselesi olduğu imasında bulunduklarını” öne sürdü.
Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’in “müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerinin oluşup oluşmadığını en kısa sürede görmeleri için, BM ve BM Güvenlik Konseyi aşamasında hareketlilik olduğundan söz ettiğini” yazan gazete, Hristodulidis’e göre, yapılması gereken ilk şeyin, BM Genel Sekreteri tarafından, müzakerelerin yeniden başlaması perspektiflerini de araştıracak bir temsilci atanması olduğunu aktardı.
Gazeteye göre, RİK’e konuşan Rum müzakereci Anderas Mavroyannis ise, BM Genel Sekreterinin önümüzdeki haftalar içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili temsilci atayacağı konusunda kendisine ulaşan bilgilere atıfta bulundu.
Mavroyannis “atanacak olan temsilcinin, müzakerelerin yeniden başlamasına yol açacak güç (erk) ve yetkiye sahip olması gerektiği konusunda mutlak bir netlik gerektiğine” de işaret etti.
Gazete Mavroyannis’in açıklamasının Rum tarafının “herhangi bir kişinin atanmasının yeterli olmadığı, ancak atanacak olacak kişinin, misyonu konusunda belirli görev yetkilere sahip olmasına ilişkin hedefine işaret ettiğini” de belirtti.


RUM YETKİLİLERDEN AÇIKLAMALAR

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Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis ise açıklamasında “müzakerelerin yeniden başlaması çabalarının sürekli olarak Türkiye’nin itirazına ve Türkiye’nin Kıbrıs ve Akdeniz’in geniş bölgesindeki revizyonist ve yayılmacı politikasına takıldığını” iddia etti.
Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris de Kıbrıs sorunuyla ilgili açıklamasında, “Rum tarafının, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından BM Genel Sekreterine gerek yazılı, gerek de sözlü olarak defalarca vurguladığı üzere, BM Genel Sekreterinin ortaya koyduğu parametreler temelinde, müzakerelere Crans Montana’da kaldığı yerden başlamaya her an hazır olduğunu” öne sürdü.
Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in Basın Bürosu Müdürü Andreas Yosif ise açıklamasında, hükümetin hedefinin müzakerelerin yeniden başlamak olduğunu söylerken, Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriyu ise “kapalı bölge Maraş ile sözde Rum MEB’inde tırmanan Türk meydan okumalarına” atıfta bulundu.
“Meydan okumaların, Nautical Geo isimli araştırma geminin engellenmesiyle, Rum MEB’inde devam ettiğini” iddia eden Dimitriyu “Türkiye’nin işgal altındaki Karpaz bölgesinde askeri üs ve deniz üssü meydana getirilmesine dair planlamalarını yöntemli bir şekilde uyguladığını” öne sürdü.
Dimitriyu “Kıbrıs Türk siyasi liderliğinin ise, kabul edilemez iki devlet çözümünde ısrar etmekle kalmayıp, müzakerelerin yeniden başlamasını da sabote ettiğini” iddialarına ekledi.
Politis gazetesinde yer alan habere göre, Rum Başkanlık Komiseri Fotis Fotiu ise katıldığı bir cenaze töreninde yaptığı konuşmada, kayıplar konusunda Türkiye’yle ilgili bilindik iddialarını tekrarlayarak, hedeflerinin adanın tüm yasal sakinlerinin aynı zamanda bölgenin tamamının menfaatine hizmet edecek bir çözüm bulunması olduğunu ileri sürdü.
                        
 

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Son Güncelleme: 25.10.2021 12:22
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