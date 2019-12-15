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Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’yle sıcak çatışma olasılığı bulunduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Türkiye’yle sıcak çatışma olasılığı bulunduğunu düşünmediklerini ifade etti.

15 Aralık 2019 Pazar 09:36
Rum sözcü: “Türkiye’yle sıcak çatışma ihtimali yok”

Rum Hükümet Sözcüsü Kiriakos Kusios, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda, Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Yunanistan’la ilişkiler konularına değindi.

Kıbrıs sorununa ilişkin gelişmelerin KKTC’deki seçimlerin sonrasına bırakıldığı ve Rum hükümetinin planlarının ne olduğu şeklindeki bir soruya Kusios, Kıbrıs Rum tarafının istekli olmasına karşın Türk tarafının gelişmeleri KKTC’deki seçimleri bahane ederek dondurduğu iddiasında bulundu.

Kendilerinin sürecin hemen başlamasından yana olduğunu savunan Kusios, “Diğer tarafın müzakerelere gelmekteki isteksizliğini, hatta müzakerelere hazırlık yapılması yönündeki isteksizliğini gördünüz” şeklinde konuştu.

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Türkiye ile Libya arasında imzalanan anlaşma sonrasında oluşan gergin ortama ilişkin bir soruya karşılık ise Kusios, durumun endişe verici olduğu ancak sıcak bir olay yaşanmasını beklemedikleri yanıtını verdi.

Kusios söyleşisinde, Yunanistan’ın, Lahey Adalet Divanı’na başvuru yapılacağından haberi olmadığı yönünde Yunan medyasından çıkan haberler ve Yunanistan’la ilişkilere dair sorulara da yanıt verdi.

Yunan ve Rum hükümetlerinin, bakanlarının ve diğer tüm birimlerinin tam bir iş birliği içerisinde olduklarını vurgulayan Kusios, Yunanistan’la ilişkilerine gölge düşürmeye çalışanların hayal kırıklığı yaşayacaklarını da vurguladı.

Son Güncelleme: 15.12.2019 12:51
Anahtar Kelimeler:
Türkiye’yle Sıcak çatışmaKiriakos Kusios
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