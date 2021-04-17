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Rum Siyasiler Dendias’ı haklı buldu

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan dengi Nikos Dendias’ın Ankara’da düzenledikleri olaylı basın toplantısı sırasında Dendias’ın tavrı, Rum siyasi partileri tarafından “diplomatik çerçevenin dışına taşmış olmasına rağmen haklı” görüldü.

17 Nisan 2021 Cumartesi 11:45
Rum Siyasiler Dendias’ı haklı buldu
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Fileleftheros “Mahalle Kabadayısı Gibi Davranıyor… Çavuşoğlu ile Görüşmesi Konusunda Dendias’tan Büyük Memnuniyet” başlığıyla aktardığı haberinde, siyasi partilerin, basın toplantısında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerini aktardı.

Habere göre AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, “Türkiye mahalle kabadayısı gibi davranıyor, Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın tepkisi haklıydı” iddiasında bulundu, diğer bütün partiler bu değerlendirmeyi paylaştı.

Türkiye’nin “kendini bölgesel süper güç gördüğünü, mahalle kabadayısı zihniyetine sahip olduğunu ve herkese aynı keyfi tutumla davranabileceğini düşündüğünü” öne süren Kiprianu, “Diplomatik çerçevenin dışına çıkmış olsa da Yunan Dışişleri Bakanı’nın tepkisi haklı” dedi, şunları ekledi:

“Bu Türkiye’yle ve ortaya koyduğu kabul edilmez taleplerle Kıbrıs sorununun çözümü görüşülebilir mi diye soranları da haklı buluyorum. Sorun yaşayacağımız konusunda en küçük bir kuşkumuz yok ancak başka bir yol var mı? Kıbrıs sorunu çözülmezse Türkiye ile 180 kilometre sınırımız olacak.”

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Çavuşoğlu’nun tavrını “tahrikkar” diye niteleyen ve Dendias’a ilgili söylemlerini “beşli konferans arifesinde haberci” diye niteleyen DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, “DİKO olarak Yunanistan’ın, Dışişleri Bakan Nikos Dendias aracılığıyla ortaya koyduğu tavrı selamlıyoruz” dedi.

EDEK Başkanı Marinos Sizopulos dün Nikos Dendias’ı “Ankara ziyareti sırasında Türk tahrikkarlığı karşısında onurlu ve milli duruşta tavır sergilediği için” kutladı.

Vatandaşlar İttifakı da Dendiası’ı “Çavuşoğlu’nun bütün tahrikkarlıklarına cevap vererek onurlu bir duruş sergilediği için” kutladı. Türkiye’nin “bu tür yaklaşımlarının cevapsız bırakılmaması gerektiği” iddiasında da bulunan parti “Bu nedenle Yunan Dışişleri Bakanı’nın taşı gediğine koymasından memnunuz” ifadesini kullandı.

DİPA ise “Nikos Dendias Ankara’nın tezlerini tamamen ortaya döktü” dedi. 

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Son Güncelleme: 17.04.2021 12:01
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