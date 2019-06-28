banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95717
ALTIN
262.459
DOLAR
5.7648
STERLİN
7.3176
EURO
6.5641
Cahit Andaş hayatını kaybetti
CAHİT ANDAŞ HAYATINI KAYBETTİ
14 kaçak tutuklandı
14 KAÇAK TUTUKLANDI
Tahsil ettiği 74,790 TL'yi muhasebeye yatırmadı
TAHSİL ETTİĞİ 74,790 TL'Yİ MUHASEBEYE...
Yaralı genç, KKTC'den ambulans uçakla Gaziantep'e getirildi
YARALI GENÇ, KKTC'DEN AMBULANS UÇAKLA...
banner306

Rum Siyasi Partilerden Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yasal Düzenlemesiyle İlgili Tepkiler

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Rum siyasi partilerin, ABD Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan ve Güney Kıbrıs’a belli önkoşullar altında silah ambargosunun kaldırılmasının öngören yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Rum Siyasi Partilerden Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yasal Düzenlemesiyle İlgili Tepkiler

Lefkoşa, 28 Haziran 19 : Rum siyasi partilerin, ABD Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan ve Güney Kıbrıs’a belli önkoşullar altında silah ambargosunun kaldırılmasının öngören yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

28 Haziran 2019 Cuma 08:59
Rum Siyasi Partilerden Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yasal Düzenlemesiyle İlgili Tepkiler

Rum siyasi partilerin, ABD Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan ve Güney Kıbrıs’a belli önkoşullar altında silah ambargosunun kaldırılmasının öngören yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Politis gazetesi, partilerin silah ambargosunun kaldırılması için, Rus gemilerinin Rum limanlarında yakıt ikmali yapmasına engel konması şartının sert tepki gösterdiklerini ve iktidar partisi DİSİ de dahil, söz konusu düzenlemenin herkesi düşündürmesi gerektiğini belirttiğini yazdı.

Gazete, en sert tepkinin geldiği AKEL’in Rum hükümetinden halka gerçeği söylemesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre, AKEL, Güney Kıbrıs ile ABD arasında Kasım 2018’de imzalanan savunma ve güvenlikle ilgili niyet beyanının içeriğiyle ilgili izahat talebinde de bulunarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i milletvekilleri önünde analitik bilgi vermeye davet etti.

DİKO’nun ise, söz konusu yasa tasarısının önemli ancak düşündürücü olduğunu kaydederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına” sınır konmasının doğru olmadığını belirtti.

banner317
Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Dayanışma Hareketi’nin de, söz konusu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ve “Türk işgali” devam ettikçe, bu gibi sınırlamalar konmasının yanlış olduğunu kaydederek, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının, ABD’nin sömürgesi olunacağı anlamını taşımadığı görüşünde olduğunu yazdı.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Gazete, uluslararası ilişkiler uzmanlarından Mihalis Kondos, Andonis Stilianu, Anna Prokopiu ve Pambos Hrisostomu’nun da söz konusu düzenlemeyle ilgili yaptıkları değerlendirmeleri aktardı.

Habere göre, 4 uzman, söz konusu düzenlemenin ABD-Rusya ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olduğunu, küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin, tarafsız bir dış politika belirlemekte zorlanacakları değerlendirmesinde bulundu.

4 uzman, İsrail, Ürdün ve Mısır hükümetlerinin yönelimlerini net şekilde belli ettiklerini ve Türkiye’nin de doğrudan cephesini seçmesi gerekeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Rusya ile temassız kalamayacağına işaret eden uzmanlar, ABD’nin Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilere her zaman müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.

Son Güncelleme: 28.06.2019 13:32
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galanos’tan Özersay’a İtham…
Galanos’tan Özersay’a İtham…
Rum Milletvekillerinden Profesyonel Askerlerin Liman Ve Havalimanlarında Görev Yapmasına Engel
Rum Milletvekillerinden Profesyonel Askerlerin Liman Ve Havalimanlarında Görev Yapmasına Engel
Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yeni Bir Düzenleme Daha Senatodan Geçti
Güney Kıbrıs’a Uygulanan Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yeni Bir Düzenleme Daha Senatodan Geçti
Denizanası gözlemi yapılmadı
Denizanası gözlemi yapılmadı
Güney Kıbrıs’ta Protaras bölgesinde antik gemi enkazı bulundu
Güney Kıbrıs’ta Protaras bölgesinde antik gemi enkazı bulundu
Anastasiadis’ten Guterres’e iki hafta içinde ikinci mektup
Anastasiadis’ten Guterres’e iki hafta içinde ikinci mektup
Rum Adalet Bakanı'ndan sahil güvenlik açıklaması
Rum Adalet Bakanı'ndan sahil güvenlik açıklaması
IPU Başkanı Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildi
IPU Başkanı Kıbrıs sorunu hakkında bilgilendirildi
“Yavuz”a Navtex engeli
“Yavuz”a Navtex engeli
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Alımı İçin İlk Adım…
Sıvılaştırılmış Doğal Gaz Alımı İçin İlk Adım…

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim