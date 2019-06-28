Rum Siyasi Partilerden Silah Ambargosunun Kaldırılmasını Öngören Yasal Düzenlemesiyle İlgili Tepkiler

Rum siyasi partilerin, ABD Dış İlişkiler Komitesi’nde Salı günü onaylanan ve Güney Kıbrıs’a belli önkoşullar altında silah ambargosunun kaldırılmasının öngören yasal düzenlemeye tepki gösterdi.

Politis gazetesi, partilerin silah ambargosunun kaldırılması için, Rus gemilerinin Rum limanlarında yakıt ikmali yapmasına engel konması şartının sert tepki gösterdiklerini ve iktidar partisi DİSİ de dahil, söz konusu düzenlemenin herkesi düşündürmesi gerektiğini belirttiğini yazdı.

Gazete, en sert tepkinin geldiği AKEL’in Rum hükümetinden halka gerçeği söylemesini talep ettiğini belirtti.

Habere göre, AKEL, Güney Kıbrıs ile ABD arasında Kasım 2018’de imzalanan savunma ve güvenlikle ilgili niyet beyanının içeriğiyle ilgili izahat talebinde de bulunarak, Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i milletvekilleri önünde analitik bilgi vermeye davet etti.

DİKO’nun ise, söz konusu yasa tasarısının önemli ancak düşündürücü olduğunu kaydederek, “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenlik haklarına” sınır konmasının doğru olmadığını belirtti.

Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ile Dayanışma Hareketi’nin de, söz konusu düzenlemenin kabul edilemez olduğunu ve “Türk işgali” devam ettikçe, bu gibi sınırlamalar konmasının yanlış olduğunu kaydederek, ABD’nin silah ambargosunu kaldırmasının, ABD’nin sömürgesi olunacağı anlamını taşımadığı görüşünde olduğunu yazdı.

UZMANLARDAN DEĞERLENDİRMELER

Gazete, uluslararası ilişkiler uzmanlarından Mihalis Kondos, Andonis Stilianu, Anna Prokopiu ve Pambos Hrisostomu’nun da söz konusu düzenlemeyle ilgili yaptıkları değerlendirmeleri aktardı.

Habere göre, 4 uzman, söz konusu düzenlemenin ABD-Rusya ilişkilerindeki gerilimin tırmanmasıyla bağlantılı olduğunu, küçük ve orta büyüklükteki ülkelerin, tarafsız bir dış politika belirlemekte zorlanacakları değerlendirmesinde bulundu.

4 uzman, İsrail, Ürdün ve Mısır hükümetlerinin yönelimlerini net şekilde belli ettiklerini ve Türkiye’nin de doğrudan cephesini seçmesi gerekeceğini belirtti.

Güney Kıbrıs’ın Rusya ile temassız kalamayacağına işaret eden uzmanlar, ABD’nin Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki ilişkilere her zaman müdahale etmeye çalıştığını kaydetti.