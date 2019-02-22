Rum siyasi partiler Türkiye’nin AP raporunu yorumladılar

Rum siyasi partiler, içeriğinde Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) katılım müzakerelerinin resmen askıya alınması çağrısında bulunulan, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi'nde kabul edilerek AP Genel Kuruluna sevk edilen Türkiye Raporu Taslağı’nı yorumladılar.

Fileleftheros gazetesi “Ankara Atakta” başlıklı haberinde, siyasi partilerin açıklamalarının yanı sıra Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un konuyla alakalı açıklamasına da yer verdi.

Gazete TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un açıklamalarına atıfta bulunarak Ankara’nın AP Dış İlişkiler Komitesi’nin raporundan rahatsızlık duyduğunu ve rapor taslağının bağlayıcı nitelikte olmadığını vurguladığını belirtti.

Gazete rapor taslağının, Güney Kıbrıs’ta ise farklı şekilde okunduğunu yazdı.

Habere göre AKEL, açıklamasında, Türkiye’nin AB üyelik sürecinin, Güney Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmesi için baskı unsuru olarak kalmaya devam ettiğini ifade etti.

AKEL, mevcut sürecin askıya alınması ve de bunun yerine daha farklı bir “özel ilişki” şeklinde süreç ortaya konmasının, Ankara’yı, “hayati önem taşıyan Rum Yönetimi yükümlülüklerinden” otomatik olarak kurtaracağını belirtti.

Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin öneriden de söz eden AKEL, Ankara’nın, Güney Kıbrıs karşısındaki mevcut taahhütlerini, ayırım yapılmadan ve tam olarak yerine getirmeden, Türkiye-AB Gümrük Birliği’nin modernizasyonuna ilişkin öneride bulunulmasının, duydukları endişeleri teyit ettiğini ifade etti.

AKEL açıklamasında ayrıca, rapor taslağında Kıbrıs sorununa ilişkin ifadelerdeki iyileştirmelerin onaylanmasından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

EDEK ise bir açıklama yaparak, rapordaki Türkiye’ye ilişkin olumsuz unsurların, olumlu gidişata çevrilmesi amacıyla hükümete, Avrupa Birliği’ndeki Güney Kıbrıs’ın kurumsal temsiliyeti, Rum Komiser, partiler ve Avrupa Parlamentosu üyeleriyle işbirliği ağını geliştirmesi çağrısında bulundu.

Raporda, Türkiye için olumlu ve olumsuz unsurların yer aldığını ifade eden EDEK, Rum Hükümeti tarafından da değerlendirilmesi gereken olumlu unsurun, Türkiye’ye askerini Kıbrıs’tan geri çekmeye başlaması, Maraş’ı iade etmesi çağrısında bulunması olduğunu belirtti.

