banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98987
ALTIN
276.648
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0279
EURO
6.3121
Kantara’da büyük yangın
KANTARA'DA BÜYÜK YANGIN
İnternet Cafe'den hırsızlık!
İNTERNET CAFE'DEN HIRSIZLIK!
İnternet cafeden hırsızlık!
GİRNE'DE HIRSIZLIK!
Gazimağusa’da kavga!
GAZİMAĞUSA’DA KAVGA!
banner306

Rum Siyasi Partiler Lute’un Çabasının Başarısız Olmasına Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Rum siyasi partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasına yönelik çabasının başarısız olduğu konusunda eleştirilerde bulundukları bildirildi.

Rum Siyasi Partiler Lute’un Çabasının Başarısız Olmasına Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Rum siyasi partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasına yönelik çabasının başarısız olduğu konusunda eleştirilerde bulundukları bildirildi.

08 Eylül 2019 Pazar 09:52
Rum Siyasi Partiler Lute’un Çabasının Başarısız Olmasına Tepki Gösterdi

Lefkoşa, 8 Eylül 19 : Rum siyasi partilerin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs sorunu için atadığı Geçici Özel Danışman Jane Holl Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasına yönelik çabasının başarısız olduğu konusunda eleştirilerde bulundukları bildirildi.
Alithia gazetesi, AKEL’in yaptığı açıklamada, müzakerelerin yeniden başlaması için anlaşma sağlanmasında bir kez daha başarısız olunması nedeniyle hayal kırıklığı ve endişe içerisinde olduklarını belirttiğini yazdı.
Habere göre AKEL, BM Genel Sekreteri’nin son raporunun, müzakere sürecinin yeniden başlaması ve tamamlanması perspektifinin açık olmadığına işaret ettiğini kaydetti.
AKEL ayrıca, herkesten ve özellikle de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten, Türkiye ile Kıbrıs Türk tarafının tutumunu belirleyemeyecek olmalarından dolayı, Guterres Çerçevesi zemininde hareket etmesini beklediğini ifade etti.

banner317
Gazete, Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği’nin ise, Lute’un müzakerelerin yeniden başlaması için gösterdiği çabanın başarısız sonuçlanmışa benzediğini açıkladığını yazdı.
Habere göre, partiden yapılan açıklamada, ay sonuna doğru üçlü görüşme planlandığı; ancak başlıklarda bile anlaşma sağlanamazken özde nasıl buluşulacağı konusunda soru işaretleri bulunduğu kaydedildi.
Gazeteye göre Dayanışma Hareketi ile DİPA ise, Akıncı’nın, Anastasiadis’in tavizlerini çantasına koyarak, bir sonraki seçimde ciro edeceğini iddia ettiler ve her ne kadar Lute’un çabaları başarısız olsa da, BM’nin çabanın devam etmesi için gösterdiği iradeden memnun olduklarını belirtti.
(GE/SEL)
 

Son Güncelleme: 08.09.2019 19:11
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Simos Yoannu’dan Maraş Kökenlilere: “Mallarınızı satmayın”
Simos Yoannu’dan Maraş Kökenlilere: “Mallarınızı satmayın”
Kktc İle Türkiye’nin Eurasıa Interconnector Projesinde Meydana Gelen Aksamalardan Faydalanmaya Çalıştığı İddia Ediliyor
Kktc İle Türkiye’nin Eurasıa Interconnector Projesinde Meydana Gelen Aksamalardan Faydalanmaya Çalıştığı İddia Ediliyor
Sahte seyahat belgesi...
Sahte seyahat belgesi...
İlk Yunan Doktorlar Geldi
İlk Yunan Doktorlar Geldi
Rum tarafını “Sıcak bir kış korkusu sardı”
Rum tarafını “Sıcak bir kış korkusu sardı”
Kıbrıslı rumların yazda KKTC’ye geçişlerinde artış...
Kıbrıslı rumların yazda KKTC’ye geçişlerinde artış...
Andros Kiprianu: “müzakereler Yeniden Başlasa Bile Tehlikeler Var, Ama Çabalar Başarıya Ulaşmalı”
Andros Kiprianu: “müzakereler Yeniden Başlasa Bile Tehlikeler Var, Ama Çabalar Başarıya Ulaşmalı”
Rum AP milletvekillerinden kapalı Maraş önergesi
Rum AP milletvekillerinden kapalı Maraş önergesi
Rum kesimi’ndeki bir lisede müdürün türbanlı öğrenciyi okuldan kovması olay oldu
Rum kesimi’ndeki bir lisede müdürün türbanlı öğrenciyi okuldan kovması olay oldu
Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde
Güney Kıbrıs’ta Bulunan Veya Bağlantısı Olan 90’dan Fazla Şirket Abd’nin Kara Para İle İlgili Yaptırım Listesinde

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim