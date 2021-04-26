Rum Siyasi Partiler ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıma kararını selamladı

Alithia gazetesinin haberine göre, DİSİ Meclis Grup Sözcüsü Nikos Tornaridis, Türkiye işlenen suçları tanımadığı sürece uluslararası hukukun özünden daha da uzaklaştığını söyledi.

Habere göre DİKO, ABD Hükümeti’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanıyarak doğru ve tarihi bir karar aldığını kaydederken, Türkiye’nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “soykırımı” tanımayı reddetmesinin, Ermeniler aleyhinde işlenen korkunç suçlardan hiç pişman olmadığını gösterdiğini iddia etti.

EDEK, ABD’nin aldığı bu tarihi kararı selamlayarak, “Türkler tarafından katledilen” 1 milyondan fazla Ermeni’yi onurlandırdığını ifade etti.

Habere göre Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği ise, ABD’nin sözde “Ermeni Soykırımı”nı tanımasının “Erdoğan’a darbe” olduğunu belirtti.

Haberde, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in Cumartesi günü, sözde “Ermeni Soykırımı”nın yıl dönümü nedeniyle Ermenistan’a gittiği ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile görüştüğü kaydedildi.