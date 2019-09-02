banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97823
ALTIN
285.113
DOLAR
5.8121
STERLİN
7.0250
EURO
6.3745
Cinayetle bağlantısı yok
CİNAYETLE BAĞLANTISI YOK
Acumsal serbest bırakıldı
ACUMSAL SERBEST BIRAKILDI
Akacan 8 gün daha tutuklulu
AKACAN 8 GÜN DAHA TUTUKLULU
Dikkatsizlik yine kazaya neden oldu
YİNE TRAFİK KAZASI
banner307

Rum siyasetinin tanınmış isimleri “barış kararı” hareketini kurdu

Güney Kıbrıs’ta siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir grubun, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü konusunda halkla iletişim kurmak ve girişimler gerçekleştirmek adına “Barış Kararı” isimli yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

Rum siyasetinin tanınmış isimleri “barış kararı” hareketini kurdu

Güney Kıbrıs’ta siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir grubun, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü konusunda halkla iletişim kurmak ve girişimler gerçekleştirmek adına “Barış Kararı” isimli yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 08:45
Rum siyasetinin tanınmış isimleri “barış kararı” hareketini kurdu

Güney Kıbrıs’ta siyaset dünyasının tanınmış isimlerinden oluşan bir grubun, Kıbrıs sorununun iki toplumlu, iki kesimli federasyon temelinde çözümü konusunda halkla iletişim kurmak ve girişimler gerçekleştirmek adına “Barış Kararı” isimli yeni bir hareket kurduğu bildirildi.

banner317
Politis gazetesi konuya ilişkin haberinde, söz konusu hareketin eski Başsavcı ve Kıbrıs Rum tarafının müzakere grubu eski üyesi Alekos Markidis, eski İçişleri Bakanı ve eski Limasol Belediye Başkanı Andreas Hristu, eski Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ve eski bakan ve sözde Maraş belediye başkanı Kikis Kazamias gibi Rum siyasi hayatında önemli roller üstlenmiş kişiler tarafından kurulduğunu yazdı.

Gazete, hareketin 4 Eylül Çarşamba günü düzenlenecek basın toplantısında tanıtılacağını belirtti.

Son Güncelleme: 02.09.2019 12:18
Anahtar Kelimeler:
Barış Kararı Hareketi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rum Yönetimi’nin Verdiği “altın Pasaportlar” İçin Yeni Kriterler
Rum Yönetimi’nin Verdiği “altın Pasaportlar” İçin Yeni Kriterler
AKEL ve ELAM arasında darp tartışması
AKEL ve ELAM arasında darp tartışması
Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri
Angelidis’ten Türkiye’ye eleştiri
Rum sözcü: “üçlü görüşme ihtimal dışı değil”
Rum sözcü: “üçlü görüşme ihtimal dışı değil”
12 Yaşındaki İngiliz Kız Güney’de kayıp
12 Yaşındaki İngiliz Kız Güney’de kayıp
Anastasiadis - Lute görüşmesi tamamlandı
Anastasiadis - Lute görüşmesi tamamlandı
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Angelidis: “AB’den Doğu Akdeniz’e gemilerini göndermesini istedik”
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Güney’den KKTC’ye gelen turist sayısı 2 milyon
Papadopulos: “Anastasiadis’in politikası başarısız”
Papadopulos: “Anastasiadis’in politikası başarısız”
Lute adaya geldi
Lute adaya geldi

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim