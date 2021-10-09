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Rum Savunma Bakanlığı’nın silahlanmaya 127 milyon 600 bin Euro’luk bütçe

Rum Savunma Bakanlığı’nın Bakanlar Kurulu tarafından onaylanan 2022 yılı bütçesi 470 milyon Euro ödenek öngörüyor. Bu meblağın 127 milyon 600 bin Euro silah sistemi ve askerî malzeme satın alımı için ayrıldı. 

09 Ekim 2021 Cumartesi 11:45
Rum Savunma Bakanlığı’nın silahlanmaya 127 milyon 600 bin Euro’luk bütçe

Politis’in haberine göre, onaylanan bütçe Rum Milli Muhafız Ordusu’nun işleyiş ve idamesi ile personel maaşları için ayrılan ödenekler yanında silah alımı için de öngörülen ödenekler 2021 bütçesine göre artırıldı. 
Silah sistemi ve askerî malzeme alımı için 2021 bütçesinde ayrılan ve Rum meclisinden geçirilen bütçenin 148 milyon 900 bin Euro olduğu ve bugüne kadar 5 milyon Euro’luk da ek bütçe de onaylandığı bilgisi verildi. Bu kalemde, şu ana kadar yapılan harcama 153 bin 900 milyona ulaştı ve Bakanlar Kurulu 2022 bütçesinin onaylanması sırasında Savunma Bakanı Haralambos Petridis’e, ihtiyaç olması halinde  “savunma kalkanı” için ek bütçe sözü de verdi. 
Habere göre, RMMO’nun 5 yıllık paralı gönüllüleri (EPY), askerleri ve sivil çalışanlarının maaşları için 2021 bütçesindekinden 6 milyon Euro fazla ödenek ayrıldı. Bu kalem için 2021’de ayrılan bütçe 165 milyon 800 bin Euro’yken 2022 bütçesinde 171 milyon 700 bin Euro ayrıldı. 
“Kıbrıs Ordusu” başlığı altında, daimi subay ve astsubayların yıllık personel maaşı için 159 milyon 500 bin Euro harcama yer alıyor, geçen yılın bütçesinde bu kalemde 151 milyon Euro ayrılmıştı.

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Savunma Bakanlığı ‘yönetimi’ başlığı altında yer alan 11 milyon 100 bin Euro ile bakan ve devlet memurlarının maaşları ile bakanlığın yönetsel giderleri karşılanacak. Bu kalemden 1 milyon 700 bin Euro’nun Avrupa Savunma Örgütü’nün araştırma programları ile diğer arama ve inovasyon programlarına katılım ve icra harcamaları karşılanacak. 1 milyon 100 bin Euro; ulusal kurtarma ve dayanıklılık planının uygulanması çerçevesinde 2026’da sonlanacak 3 yıllık ‘Güçlendirilmiş Araştırma ve İnovasyon’ projesi kapsamında, sınıflandırılmış atölyeler ve sınıflandırılmış iletişim ağları geliştirilmesi için çok yönlü teknolojilerle ilgilenmekte olan araştırma kuruluşları ve akademik kuruluşlara teşvik planları için kullanılacak. 
2022 bütçesinde, personele verilen ödeneklerde de 2021 bütçesine göre artış sağlandı. Buna göre mayın temizleme ve balistik hizmetlerinde çalışan subay ve astsubaylara görev riski olarak ödenmek üzere 176 bin760 Euro ayrıldı (2021’de 171 bin 864’tü). Hava kuvvetleri subay ve teknisyenleri ile ağır vasıta kullanıcılarına kurtarma için verilen yıllık ödenek 490 bin 869 Euro (2021’de 508 bin 526). Su altı komandolarına verilen yıllık dalış ödeneği için 232 bin 83 Euro (2021’de 239 bin 403). Paraşütçü subay ve astsubaylara verilen yıllık ödenek için 459 bin 214 (2021’de 346 bin 920). Askerî ataşelere verilmekte olan genel yurtdışı ödeneği için 855 bin 416 Euro (2021’de 769 bin 942) Askerî ataşelere ayrıca kira ödeneği de veriliyor, bunun için 2022 bütçesinde 185 bin 388 Euro ayrıldı (2021’de 126 bin 132). 

 

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Son Güncelleme: 09.10.2021 13:02
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