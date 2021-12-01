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Rum Savunma Bakanı’ndan açıklama

Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in, Rum Milli Muhafız Ordusunun (RMMO) düzeyinin yükseltilmesiyle ilgili stratejinin dayandığı temelleri, dün düzenlediği basın toplantısında açıkladığı belirtildi.

01 Aralık 2021 Çarşamba 14:00
Rum Savunma Bakanı’ndan açıklama

Fileleftheros gazetesinde “RMMO’nun Operasyonel Kabiliyetinin Güçlendirilmesi” başlığıyla yer alan habere göre, Savunma Bakanlığı’nın stratejisinin altı temele dayandığını ifade eden Petridis, bu stratejinin ilk ayağının RMMO’nun operasyonel kabiliyetinin güçlendirilmesi olduğunu ve bunun da dört eksende hareket ettiğini dile getirdi.

Gazeteye göre Petridis, bu dört ekseni ise şöyle özetledi; ilk eksen mevcut silah sistemlerinin olanaklarının, RMMO’nun caydırıcılık kapasitesini iyileştiren teknolojik olarak gelişmiş araçlar tedarik edilmesiyle bağlantılı olarak maksimum şekilde değerlendirilmesi; ikinci eksen altyapıların düzeyinin yükseltilmesiyle alakalı, toplamda 2 proje 2021 yılı içerisinde tamamlanacak, 12’si yapım aşamasında, 11’i de ileri proje aşamasında. Üçüncü eksenin personel konularının ele alınmasına odaklandığını ifade eden Petridis, yedek askerler konusuna özel atıfta bulundu. Dördüncü eksen ise, devletin ulusal gücünün diğer bileşenleri ile iş birliği olarak ifade edildi.

Rum Savunma Bakanlığının stratejisinin dayandığı ikinci temelin ise, Rum Yönetimi’nin diğer devletlerle sahip olduğu savunma işbirliği ilişkilerinin güçlendirilmesi olduğunu dile getiren Petridis, bunun da dört ekseni bulunduğunu belirterek, bunları kısaca şöyle özetledi; ilk eksen, Doğu Akdeniz’i hedef alan bölgesel işbirliklerinin ileriye götürülmesiyle, Rum Yönetiminin dışa dönük savunma politikasının güçlendirilmesiyle alakalıdır. İkinci eksen, AB’nin birleşik savunma politikası ve stratejik özerkliğine ilişkin çabanın desteklenmesi, üçüncü eksen arama ve kurtarmayla ilgili faaliyetler aracılığıyla iyi komşuluk ilişkilerinin muhafaza edilmesi, 4’üncü eksen ise Rum Yönetimi’nin ABD’yle olan ilişkilerinin düzeyinin yükseltilmesiyle alakalıdır.

Stratejinin üçüncü ayağının yenilikçi ve reform faaliyetleri uygulanmasıyla alakalı olduğunu yazan gazete, stratejinin 4’üncü ayağının ekonomik kaynakların idaresi, 5‘inci ayağının Rum Yönetimi Ordusu ve RMMO’yu hükme bağlayan yasal ve düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi, 6’ıncı ayağının ise, çevre ve enerji politikası uygulanması olduğunu ekledi.

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Alithia gazetesinin “RMMO Silahlanıyor” başlıklı haberine göre ise, silahlanma programları için tahsis edilen ödeneklerde artış kaydedildiğini ve bakanlığın, RMMO’nun bilgi toplama ve tehditlerle mücadeleye ilişkin olanaklarının düzeyini önemli ölçüde yükselten programlar hayata geçirdiğini dile getiren Petridis, insansız hava araçları da dahil olmak üzere asimetrik tehditlerle mücadele edilmesi için mevcut ve yeni sözleşmelerin uygulanmasına başlandığını belirtti.

Petridis, modern hava savunma sistemleri ve tanksavar sistemleri tedarik edilmesi, aynı zamanda helikopter satın alınmasına ilişkin seçeneklerin de araştırıldığını sözlerine ekledi.

Politis gazetesi ise “Yeni Silah Sistemleri Satın Alıyoruz” başlıklı haberinde, son yıllarda modern silahlanma programları satın alınmasıyla ilgili ödeneklerde ciddi artış olduğunu yazdı.

Rum Savunma Bakanlığı’nın dün düzenlenen basın toplantısında yayımladığı tabloya göre, silahlanma programlarına son 17 yıl içerisinde en fazla harcamanın bu yıl (2021) yapıldığını kaydeden gazete, savunmayla ilgili ödeneklerin bu yıl 150 milyon Euro’yu aştığını, aynı zamanda ek olarak 7 milyon Euro’luk bir ödeneğin de onaylandığını ekledi.

Haravgi ise habere “Savunma Bakanlığının Stratejisi Altı Temele Dayanıyor” başlığıyla yer verdi.

                     

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Son Güncelleme: 01.12.2021 15:03
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