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Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis bugün Zagreb’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis bugün Zagreb’e gidiyor

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısına katılmak amacıyla bugün Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’e gidecek.

04 Mart 2020 Çarşamba 07:41
Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis bugün Zagreb’e gidiyor
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Fileleftheros gazetesi, Rum Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya dayanarak, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in katılacağı Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısında AB Ortak Savunma ve Güvenlik konularının ele alınacağını yazdı.
Toplantının içeriğine yönelik ayrıntılara da yer veren gazete, Angeldis’in toplantı çerçevesinde mevkidaşlarıyla ikili temaslarda bulunarak, savunma işbirliğini ele alacağını belirtti. 

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Son Güncelleme: 04.03.2020 11:03
Anahtar Kelimeler:
Savvas Angelidis
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