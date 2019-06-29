banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
96485
ALTIN
262.514
DOLAR
5.7868
STERLİN
7.3553
EURO
6.5832
Lefkoşa’da kablo hırsızlığı
LEFKOŞA’DA KABLO HIRSIZLIĞI
Araç şarampole yuvarlandı! 1 yaralı
ARAÇ ŞARAMPOLE YUVARLANDI!
Ölümlü trafik kazası
Son Dakika
ÖLÜMLÜ TRAFİK KAZASI
Feci trafik kazası
FECİ TRAFİK KAZASI
banner306
Flaş Haber
Ölümlü trafik kazası
Kapat

Rum Savunma Bakanı, Navtex’i Doğruladı

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık Navtex yayımlayarak, gerçek mermilerle askerî tatbikat icra edeceği yönündeki haberleri doğruladı.

Rum Savunma Bakanı, Navtex’i Doğruladı

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık Navtex yayımlayarak, gerçek mermilerle askerî tatbikat icra edeceği yönündeki haberleri doğruladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:59
Rum Savunma Bakanı, Navtex’i Doğruladı

Rum Yönetimi, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine karşılık Navtex yayımlayarak, gerçek mermilerle askerî tatbikat icra edeceği yönündeki haberleri doğruladı.

banner317
Rum radyosu, Rum Yönetimi’nin Navtex yayımladığını Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in doğruladığını duyurdu..3 ve 2 numaralı parsellerin büyük bölümünü kapsayan Navtex’e göre, söz konusu bölge içerisinde 1 Temmuz’da gerçek mermilerle tatbikat icra edilecek ve tatbikat 10 Temmuz’da yinelenecek.

Navtex ilanının Yavuz sondaj gemisinin Doğu Akdeniz’deki faaliyetleriyle mi ilgili  olduğu sorulan Angelidis “Yavuz, 3’üncü parsele yönelmeyecek” demekle yetindi..Savvas Angelidis gerçek mermilerle icra edilecek tatbikatlara Rum Milli Muhafız Ordusu Deniz Kuvveti dışında hangi kuvvetlerin katılıp katılmayacağına ilişkin soruları yanıtsız bıraktı.

Son Güncelleme: 29.06.2019 15:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Limasol’da cinayet
Limasol’da cinayet
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Yunanistan Savunma Bakanı Apostolakis’in Demeci
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
Rum Kesiminde Postanın Adını Kullanarak Dolandırıcılık
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
İki Yangın Helikopteri Daha Kiralanacak
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Paralimni Lisesi’nde Sadece Hıristiyan Ortodokslar İçin Yarışma
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Yeşil Hat’ta Yakın Olan Benzin İstasyonları Şikayetçi
Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı
Af Örgütü Suriyeli Ahmet’in Güney’e Dönebilmesi İçin Kampanya Başlattı
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Psikolojik Nedenlerden Dolayı Askerliği Ertelenenlere Sağlık Karnesi Verilmeyecek
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Maraş Kökenli Rumlar Dün Rum Başkanlık Sarayı Önünde Eylem Yaptı
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”
Senatör Cambon: “fransa Total Şirketini Koruyacak”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim