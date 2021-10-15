Rum Sağlık Bakanlığı’ndan artan vakalar konusunda “endişe yok” açıklaması

Fileleftheros gazetesinde yer alan habere göre, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, son günlerde Güney Kıbrıs’ta artış gösteren koronavirüs vakaları konusunda endişe olmadığını bununla birlikte “çanların çaldığını” dile getirerek, bunların bölgede bulunan ve Rum Yönetimi’nin tedavi ettirme yükümlülüğüne sahip olduğu gemi yolcuları, Yunanistan’da Güney Kıbrıs’a giden kişiler ya da ilerleyen günlerde pozitife dönen geçen hafta sonundan vakalarla alakalı olduğunu ifade etti.
15 Ekim 2021 Cuma 12:45
Son Güncelleme: 15.10.2021 13:35