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Rum Sağlık Bakanlığı Omicron'a karşı kısıtlamalar uygulayacak

Güney Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, Omicron varyantında görülen artış nedeniyle dünden itibaren İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gidecek 12 yaş ve üzeri yolculara, koronavirüs hastalığını geçirip geçirmediğine ve aşılı olup olmadığına bakmaksızın bir takım kısıtlamalar uygulama kararı aldı.

20 Aralık 2021 Pazartesi 08:15
Rum Sağlık Bakanlığı Omicron'a karşı kısıtlamalar uygulayacak

Alithia ve diğer gazetelere göre, dün itibarıyla İngiltere’den Güney Kıbrıs’a gidecek 12 yaş ve üzeri bütün yolculara PCR test sonuçları çıkana kadar kendilerini ikamet yerlerinde izole etme, test sonucunun pozitif çıkması halinde kendilerini karantinaya alıp filyasyon ekiplerinin direktiflerini bekleme zorunluluğu getirdi.

Havaalanında yapılacak PCR testleri negatif çıkan yolculara, Güney Kıbrıs’a ulaştıkları anda verilecek, 5 adet self-test’i her gün kullanmaları istenecek. Self testleri pozitif çıktığında Rum tarafındaki özel doktorlarını bilgilendirmeleri ve kaldıkları kazadaki devlet hastanesinde PCR yaptırmaları istenecek.

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Yolcuların, Güney’e vardıktan 72 saat sonra, -self-testleri negatif çıksa da- gezici test birimlerine hızlı test yaptırmaları ve sonucunu Sağlık Bakanlığı’na elektronik posta ile göndermeleri zorunlu hale getirildi. 

Bu arada, 8’i yakın takip altındaki 36 hastanın tedavi görmekte olduğu Mağusa bölgesindeki referans hastanesinin doluluk oranının yüzde 90’a ulaştığı, hastanede yatanlardan en gencinin 24, en yaşlısının 97 yaşında olduğu, yataklı tedavi görenlerin yaş ortalamasının 66 ve yüzde 80’inin de aşısız olduğu kaydedildi. Referans hastanesinde şimdilik Omicron varyantı teşhisi konulmuş hasta bulunmadığı da eklendi.

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Son Güncelleme: 19.12.2021 22:36
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