Rum Sağlık Bakanlığı, 5 aylık bebeğe tecavüz iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı

Rum Sağlık Bakanlığı’nın, 5 aylık bebeğe tecavüz edilmiş olabileceğine dair yanlış değerlendirmede bulunan Makarios Hastanesi doktorları aleyhinde disiplin soruşturması başlattığı bildirildi.

Alithia ve diğer gazeteler, yaşanan karmaşanın, yetkili kurumların bu gibi hassas konuları yönetmekteki başarısızlığını ortaya koyduğunu ve daha olayla ilgili herhangi bir teyit ya da yalanlama gelmemiş olmasına rağmen, gerek yetkililerin, gerekse diğer kişilerin, konuyla ilgili basın-yayın organlarına çeşitli analizlerde bulunduğunu yazdı.

Gazete, adli tabip Eleni Andoniu’nun konuyla ilgili detaylı bir rapor hazırladığını ve raporda, bebeğe zarar geldiğini belirttiğini, ancak bunun olası sebepleriyle ilgili herhangi bir detaya girmediğini kaydederek, raporu polise teslim ettiğini belirtti.

Öte yandan, bir diğer adli tabip Marios Matsakis ise, bebeğe istismarda bulunulsaydı, bebeğin çok daha fazla zarar görebileceğini, hatta yaralanabileceğini, bu doğrultuda da bebeğe tecavüz edilmiş olabileceğini düşünmediğini açıkladı.

Gazete, bebeğin babasının dün bir kez daha sorgulandığını ve babanın, suçlamaları şiddetle reddederek, anneye bizzat kendisinin bebeği hastaneye götürmesini söylediğini belirttiğini kaydetti.

Haberde, bebeğin hastaneden taburcu edildiği, şu anda hem bebeğin hem de annenin “Hope for Children” kurumunun koruması altına alındığı ve anneye psikolojik ve sosyal destek verilmekte olduğu ifade edildi.

