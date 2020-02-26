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Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”

Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”

26 Şubat 2020 Çarşamba 13:12
Rum Sağlık Bakanı Yoannu: “Virüsler sınır tanımaz”
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BAKAN, LOKMACI KARA KAPISI KARŞISINDAKİ RUM KONTROL NOKTASINDA UYGULANAN ÖNLEMLERİ DENETLEDİ

Lokmacı kara kapısı karşısındaki Rum kontrol noktasını bu sabah ziyaret ederek Covid-19 (Korona Virüs) için talimatı verilen önlemlerin uygulanmasını yerinde denetleyen Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu “Virüsler sınır tanımaz” dedi.

Rum radyosu ve diğer haber kaynaklarına göre bu noktadaki hareketliliğin yoğun olduğuna dikkat çeken Yoannu bu noktadan geçen kişileri denetlemek üzere ek personel ihtiyacı saptadığını, bu yöndeki önerisini öğle saatlerinde toplanacak bakanlar komitesinde gündeme getireceğini anlattı.

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Yoannu geçiş noktasındaki diğer bir sorunun da dil kaynaklı iletişim sorunu olduğunu, 4 dilde bilgilendirme broşürleri bulunuyor olmasına rağmen başka dillerde broşürler de hazırlanabileceğini söyledi.

Rum İçişleri Bakanlığı’nda, Dışişleri, Adalet, Sağlık Bakanları ve İçişleri Bakanlığı Genel Müdürü’nün bugün saat 13.45’te Covid-19 konusunda bilgilendirme, koordinasyon ve karar alma maksatlı bir toplantı yapacağı, toplantıda Güney Kıbrıs’ın giriş noktalarında çok daha katı kısıtlamalar uygulanması olasılığı bulunduğu da haber verildi.

Konstantinos Yoannu öğle saatlerinde katıldığı bir TV programında “virüsler sınır tanımaz” diyerek Kıbrıs’ta korona vakası olabileceğine dikkat çekti.

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Son Güncelleme: 26.02.2020 17:18
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