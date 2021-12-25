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Rum Sağlık Bakanı Omicron'a karşı uyardı

Vakaların yüzde 94,4’ü iç bulaş..

25 Aralık 2021 Cumartesi 12:45
Rum Sağlık Bakanı Omicron'a karşı uyardı

Güney Kıbrıs’ta son 2 hafta içinde 8 bin 45 yeni Covid-19 vakası tespit edildiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, son 2 hafta içinde 143 bin 562 PCR testi ile 1 milyon 55 bin 820 hızlı test yapıldığını ve tespit edilen 8 bin 45 vakada ortalama yaşın 31 olduğunu; cinsiyet dağılımının da yüzde 50,3 kadın, yüzde 49,6 erkek ve yüzde 0,1 “belirtilmemiş” şeklinde olduğunu yazdı.

Gazete, vakaların yüzde 94,4’ünün iç bulaş olduğunu ve yüzde 5,6’sının da seyahat öyküsü bulunduğunu kaydetti.

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SAĞLIK BAKANI’NDAN OMICRON UYARISI

Bu arada, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas da, Politis gazetesine verdiği röportajda, önümüzdeki 2-3 hafta içinde Güney Kıbrıs’ta Omicron varyantının hakim olacağı uyarısında bulundu.

Habere göre Hacıpandelas, tüm verilerin sürekli değerlendirildiğini ve gerekli görüldüğü takdirde, hükümetin ek tedbirler alabileceğini kaydetti.

Hacıpandelas, aşılanmanın önemine vurgu yaparken, aşısızlara uygulanan bazı yaptırımlarla hedeflenenin aşısızları cezalandırmak değil, onları korumak olduğunu söyledi.

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Son Güncelleme: 25.12.2021 14:05
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