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Rum Sağlık Bakanı KİPE'ye konuştu

 Rum Sağlık Bakanı Konstandinos Yoannu, Güney Kıbrıs’ı vuran üçüncü Covid-19 dalgası nedeniyle tam kapanmanın gündemde olduğunu söyledi.

22 Nisan 2021 Perşembe 11:00
Rum Sağlık Bakanı KİPE'ye konuştu
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Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Haber Ajansı KİPE’ye açıklamalarda bulunan Yoannu, yine de Rum Hükümeti’nin yeni bir tam kapanmaya gitmeden önce diğer tüm seçenekleri denemek istediğini kaydetti.

Yoannu, Salı günü tespit edilen 941 pozitif vakayla kayda geçen yeni rekor ile ilgili olarak ise, çok endişe verici olan bu durumun “tehlike çanlarının çaldığı” anlamına geldiğini söyledi.

Yoannu ayrıca, kapasitenin aşıldığı noktaya gelmenin ve kontrolü kaybetmenin kendilerini korkuttuğunu ifade etti.

Hastanelerdeki yatakların dolması ve hastane personelinin hastalara yetişememesi halinde, diğer ülkelerdeki durumların yaşanabileceği uyarısında bulunan Yoannu, sağlık personelinin hasta seçmek zorunda kalabileceklerine işaret etti.

Gazete, vakalardaki trajik artış ve kötüleşen epidemiyolojik görüntü nedeniyle Rum Bakanlar Kurulu’nun bugün, pandeminin idare edilebilmesine yönelik yeni kararlar alacağını da belirtirken, Salı akşamı toplanan Bilimsel Danışma Kurulu’nun da, mevcut genelgenin 15 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde görüş belirttiğini yazdı.

VAKA SAYISI 60 BİNE DAYANDI

Gazete, bir diğer haberinde ise Güney Kıbrıs’taki vaka sayısının 60 bine dayandığını yazdı.

Habere göre Rum Sağlık Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, son 24 saat içerisinde yapılan 53 bin 24 test neticesinde 843 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 58 bin 865’e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada, hastanelerde tedavi gören 71 hastanın durumunun kritik olduğu ve bunlardan 33’ünün entübe edilmiş olduğu da ifade edildi.

“JOHNSON&JOHNSON” AŞISI DA GELİYOR

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Gazetenin bir başka haberinde de, Güney Kıbrıs’ta bugün veya en geç Pazartesi günü Avrupa İlaç Örgütü tarafından onay alan “Johnson&Johnson” aşılarının yapılmaya başlanacağı bildirildi.

Habere göre Farmakoloji Hizmetleri Müdür Vekili Elena Panayotopulu, konuyla ilgili açıklamasında, şu ana kadar 2 bin 400 adet “Johnson&Johnson” aşısı alındığını ve ilerleyen günlerde daha fazla aşısının sipariş edileceğini söyledi.

PARALİMNİ’DE EYLEM YAPILDI

Gazete, pandemiden yara alan Ayia Napa ve Protara bölgesindeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin desteklenmesi için dün, Paralimni’de eylem yapıldığını da yazdı.

Haberde, pankart ve siyah kurdelelerin asılı olduğu 100 kadar aracın komvoy oluşturarak bölgede dolaştığı ve hükümetten destek talebinde bulunduğu belirtildi.

HASTALAR SANDALYELER ÜZERİNDE TEDAVİ EDİLMEYE BAŞLADI

Öte yandan Politis gazetesi de, son 3 günde tespit edilen 2 bin 614 Covid-19 vakasının korku yarattığını ve özellikle Limasol Devlet Hastanesi’nde büyük sıkıntı yaşandığını yazdı.

Gazete, hastaları yatıracak yatak kalmadığı için hastaların sandalyelerin üzerinde tedavi aldıklarını ve Rum Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ) hastalara yetişmeye çalıştığını kaydetti.

OKULLARDA 5 GÜNDE 125 VAKA

Öte yandan Fileleftheros gazetesi de, Güney Kıbrıs’taki okullarda son 5 gün içerisinde yapılan 55 bin 148 testte 125 vaka tespit edildiğini ve pozitiflik oranının yüzde 0,23 olduğunu yazdı.

Haberde, 14-16 Nisan’da yapılan testlerde ise hiç pozitif öğrenci tespit edilmediği belirtildi.

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Son Güncelleme: 22.04.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Konstandinos Yoannu
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