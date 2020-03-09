Rum Sağlık Bakanı iki koronavirüs vakasını doğruladı

BİRİ 25, DİĞERİ DE 64 YAŞINDA İKİ KIBRISLI RUM ŞAHISTA VİRÜS TESPİT EDİLDİ

Rum Sağlık Bakanı Konstantinos Yoannu, düzenlediği basın toplantısında, Güney Kıbrıs’ta iki koronavirüs vakasının olduğunu doğruladı.

Rum Radyosu’nun haberine göre Rum Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, vakalardan ilkinin 25 yaşındaki bir erkek şahıs, Milano’dan 26 Şubat tarihinde Güney Kıbrıs’a giden Kıbrıslı bir Rum olduğunu ve havaalanında kontrol edilenler arasında bulunduğunu belirtti.

İkinci vakanın ise 64 yaşında erkek, Kıbrıslı Rum olduğunu, Güney Lefkoşa’da bir kamu hastanesinde sağlık personeli olarak çalıştığını ve 5 Mart’ta İngiltere’den Güney Kıbrıs’a giriş yaptığını belirtti.

Rum Bakan, söz konusu şahsın Çarşamba gününden beri işe gittiğini ve hastalarla temasta bulunduğunu ve semptomları gösterdiği halde ancak bugün üstlerine bildirdiğini kaydetti.

Rum Bakan halktan sakin olmalarını ve kişisel temizliğe dikkat etmelerini istedi.