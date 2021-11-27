Rum polisine deniz üssü ve güvenlik merkezi

Politis’in haberine göre, deniz üssü inşaatı Rum Savunma Bakanlığı aracılığıyla 2022-2023 döneminde gerçekleştirilecek. Karadan koruma sağlanması için Vasiliko Enerji merkezinin etrafı çitle çevrilerek içine de bir güvenlik merkezi olarak işlemek üzere, fizibilite çalışmaları halen başlamış olan bir bina inşa edilecek. Bölge, bu merkezde kurulacak kapalı devre kamera sistemi, otomatik aydınlatma sistemi, yasadışı girişe karşı alarm sistemi, yangın algılama sistemi v.b. güvenlik sistemleri ile izlenecek. Çitle çevrili alanda güvenliği polis sağlayacak. Bölgenin etrafına NATO tipi çit döşenecek ve çitin etrafına polis devriye araçlarının kullanacağı bir yol döşenecek.
27 Kasım 2021 Cumartesi 12:30
Son Güncelleme: 27.11.2021 14:08