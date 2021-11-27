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Rum polisine deniz üssü ve güvenlik merkezi

Rum Bakanlar Kurulu halen kurulan ve kurulacak olan önemli ve kritik enerji yapılarını barındıran Vasiliko’daki Enerji Merkezi’nin güvenliğini sağlamak üzere “Evangelos Florakis askerî Deniz Üssü” içerisinde Liman polisi için bir deniz üssü inşa etme kararı aldı.

27 Kasım 2021 Cumartesi 12:30
Rum polisine deniz üssü ve güvenlik merkezi

Politis’in haberine göre, deniz üssü inşaatı Rum Savunma Bakanlığı aracılığıyla 2022-2023 döneminde gerçekleştirilecek.  Karadan koruma sağlanması için Vasiliko Enerji merkezinin etrafı çitle çevrilerek içine de bir güvenlik merkezi olarak işlemek üzere, fizibilite çalışmaları halen başlamış olan bir bina inşa edilecek. Bölge, bu merkezde kurulacak kapalı devre kamera sistemi,  otomatik aydınlatma sistemi, yasadışı girişe karşı alarm sistemi, yangın algılama sistemi v.b. güvenlik sistemleri ile izlenecek. Çitle çevrili alanda güvenliği polis sağlayacak.  Bölgenin etrafına NATO tipi çit döşenecek ve çitin etrafına polis devriye araçlarının kullanacağı bir yol döşenecek.

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Gazete Trodos bölgesinin inkişafı çerçevesinde Rum polisi için Linu köyünde bir helikopter pisti inşa edileceğini yazdı. Gazeteye göre helikopter pisti Polis, İtfaiye ve Orman Dairesi ihtiyaçlarını karşılayacak, burada konuşlanacak helikopterler Trodos bölgesinde yangınla mücadele, arama ve kurtarma faaliyetlerinde kullanılacak. Maliyeti 1,8 milyon Euro olması beklenen proje için Polis bütçesinde kaynak ayrıldı.

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Son Güncelleme: 27.11.2021 14:08
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