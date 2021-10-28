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Rum polisi Türk tacirin peşinde

Rum polisinin, ara bölgeden mülteci kaçırmaya çalışan iki kadının geçtiğimiz gün tutuklanmasının ardından B.A isimli 35 yaşındaki Türk asıllı kişiyi aradığı belirtildi.

28 Ekim 2021 Perşembe 13:30
Rum polisi Türk tacirin peşinde

Politis gazetesi, bahse konu Türk asıllı 35 yaşındaki B.A isimli kişinin 15 Afrika kökenlinin, Kuzey’den Güney Kıbrıs’a geçmesinin ardında bulunan kişi olduğunun görüldüğünü yazdı.

Rum polisinin, B.A isimli şahsın, geçtiğimiz gün ara bölgeden çıkışları sırasında araçlarına aldıkları 6 mülteci ile suçüstü tutuklanan ve araçta yolcu olarak bulunan 29 yaşındaki Türk asıllı kadının eşi olduğunu belirtti.

Gazete olayda 29 yaşındaki kadın ile birlikte aracı kullanan 25 yaşındaki bir Akdeniz ülke vatandaşı olan başka bir kadının daha tutuklandığını anımsattı.

Habere göre 29 ve 25 yaşındaki iki kadın, polise verdiği ifadede, B.A’nın ismini verdi.

Aracı kullanan 25 yaşındaki kişi ilk başta  Afrika kökenli kişileri otostop sonucu araca aldığını ancak daha sonra bu kişileri taşıma karşılığında çok para alacağını itiraf etti.

Bahse konu kadın ayrıca mültecilerin,  KKTC’den Güney Kıbrıs’a getiren kişi olarak B.A’nın ismini verirken, B.A’nın bir iş için Larnaka’da  kendisinden araç istediğini ancak kendisinin bunu ret ettiğini söyledi.

25 yaşındaki kadın ayrıca daha sonra B.A ve eşini, mültecileri aldıkları Güney Lefkoşa’daki bir noktaya götürdüğünü, B.A’nın her mülteci için kendisine 20 Euro da vereceğini belirtti.

Kadın, B.A’nın eşi olan 29 yaşındaki kadının, eşiyle birlikte Larnaka’da kaldığını, 29 yaşındaki kadınla ise tutuklanmadan iki gün önce  tanıştığını söyledi.

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29 yaşındaki kadın ise ifadesinde ilk önce olaydan haberdar olmadığını söylerken daha sonra eşinin, para karşılığında mültecileri Kuzey’den Güney’e taşıdığını itiraf etti.

Gazete haberinde B.A’nın geçtiğimiz yaz ayında Afrika kökenli kişileri dolandırması nedeniyle KKTC mahkemesi tarafından hakkında tutuklama emri çıkarıldığını da yazdı.

DİĞER POLİS OLAYLARI

Öte yandan Politis gazetesi Omonia Kulübünün yöneticilerinden biri olan bir kişinin evine patlayıcı madde konduğunu yazdı.

Olayın, dün sabah saatlerinde meydana geldiğini yazan gazete, polisin araştırması sonucunda  tahribat gücü düşük olan patlayıcı madde tespit ettiğini belirtti.

Habere göre polis, olayın futbol veya mesleki faaliyetler nedeniyle gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğini araştırıyor.

Politis gazetesi bir başka haberinde ise polisin, Larnaka’da kontrol için durduğu 21 yaşındaki bir gencin kullandığı araçta çalıntı olduğu belirtilen G 3 askeri tüfek ile belli sayıda mermi bulduğunu yazdı.

Habere göre polis, G 3 tüfeğinin, 2017 yılında Güney Lefkoşa’da ikamet eden bir seferinin evinden çalınan tüfek olduğunu belirledi.

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Son Güncelleme: 28.10.2021 15:45
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