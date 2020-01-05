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Rum polisi, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Rum polisi, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi haberinin hemen ardından Cuma günü itibarıyla Rum tarafındaki “yüksek risk” bölge ve noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Rum polisi, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Rum polisi, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi haberinin hemen ardından Cuma günü itibarıyla Rum tarafındaki “yüksek risk” bölge ve noktalarında güvenlik önlemlerini artırdı.

05 Ocak 2020 Pazar 10:08
Rum polisi, Süleymani’nin öldürülmesinin ardından güvenlik önlemlerini artırdı

Alihtia’nın haberine göre, Rum Polis Basın Sözcüsü Hristos Andreu, yayınlanan genelgeyle mevcut koruma önlemlerine ilave önlemler alındığını açıkladı. Bu önlemler arasında büyükelçilikler Larnaka ve Baf hava limanları, Larnaka ve Limasol limanları gibi “yüksek riskli” yer ve bölgelerde ek devriyeler bulunuyor. RMMO ve Rum Polisi Çevik Kuvvet (MMAD) tarafından Güney Kıbrıs-KKTC kara geçiş kapıları civarlarında yapılan devriyelerin takviyesi de önlemler arasında yer alıyor.

Gazete, ABD ve İsrail büyükelçiliklerinin yanı sıra, AB ve Arap ülkelerinden kişi/şirketlere ait binalar, büyükelçilik konutları ve evlerinin bulunduğu veya diplomatik misyonlarda görev yapan personelin yoğunlaştığı bölgelerdeki güvenlik önlemlerinin artırıldığını yazdı.

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Haberde, aralarındaki gerginliğin artması ihtimaline karşı Arap ülkelerinden gelen kişilerin yoğunlaştığı ve Güney Kıbrıs’ın bütün giriş-çıkış noktalarında denetimlerin artırıldığı kaydedildi.

Gazete, Rum Sözcü Kiriakos Kuşios’un da, Güney Kıbrıs içerisinde herhangi bir misillemeden kaygı duymamakla birlikte polisin bazı yabancı ülkelerin, hedef olması muhtemel çıkarlarıyla ilgili alanlarda güvenlik önlemlerini artırdığını doğruladığını haberine ekledi.

Son Güncelleme: 05.01.2020 13:39
Anahtar Kelimeler:
Süleymaninin öldürülmesiGüney Kıbrıs Güvenlik Tedbirleri
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