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Rum polisi koronavirüs tedbirlerine uymayanlara göz açtırmıyor

Güney Kıbrıs’ta koronavirüsün yayılmasına karşı alınan tedbirlerin ihlali nedeniyle son 48 saat içinde tüm ilçelerde toplam 401 kişi ve 20 işletmeye ceza kesildiği bildirildi.

28 Mart 2021 Pazar 15:15
Rum polisi koronavirüs tedbirlerine uymayanlara göz açtırmıyor
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Cyprus Mail’in haberine göre, sokağa çıkma yasağının gece 23.00’te başladığı Güney Lefkoşa'da polisler, kapanış saatinden sonra faaliyet göstermeye devam eden restoranları tespit ederek ceza yazdı.

Yasağa göre, tüm restoran, kafe ve barlar en geç 22.45'te kapanması gerekirken, müşterilere sadece açık alanlarda hizmet verilebiliyor.

Güney Lefkoşa’da kuralları ihlal eden dört restoran ve üç kafeteryaya ceza kesilirken, başka bir restoran da mahkemeye sevk edildi.

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Limasol'da, bulaşıcı hastalıklar yasasını ihlal ettiği için bir bar müdürü ve üstü kapalı bir açık alanda yiyecek-içecek servisi yapan bir dernek müdürüne ceza yazıldı.

Larnaka bölgesinde polis, bir güzellik salonu müdürüne maske takmadığı için cezai işlem uyguladı.

Omorfo bölgesinde de tedbirlere aykırı olarak faaliyet gösteren bir kafeteryaya ceza kesildi.

Rum Polisi son 48 saat içinde tüm ilçelerde 23 bin 645 kontrol gerçekleştirdiklerini ve 401 kişi ve 20 iş yeri hakkında cezai işleme gidildiğini belirtirken, para cezalarının çoğunun, dışarı çıkmadan önce SMS’le izin almama, maske kullanmama ve 23.00’ten sonra sokağa çıkmadan dolayı verildiğini açıkladı.

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Son Güncelleme: 28.03.2021 15:24
Anahtar Kelimeler:
KoronavürüsRum PolisKktc
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