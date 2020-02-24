banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113841
ALTIN
333.449
DOLAR
6.1482
STERLİN
7.9289
EURO
6.6523
Ersin Tatar
Ersin Tatar
Ersin Tatar yol ayrımında
Ersin Tatar yol ayrımında
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tatar, Golü ‘’Atar’’ Mı?
Tolga Atakan’ın dikkatine!
Tolga Atakan’ın dikkatine!

Rum polisi, kayıp Suriyeli için bir Ürdünlü’yü tutukladı

Rum polisinin, Limasol’da yaşayan Suriyeli 31 yaşındaki Ahmed Zaidan’ın 14 Şubat tarihinden beri kayıp olmasıyla ilgi şüpheli gördüğü Ürdün asıllı 40 yaşındaki Salah Abdel Aziz Hamed’i tutukladığı belirtildi.

Rum polisi, kayıp Suriyeli için bir Ürdünlü’yü tutukladı

Rum polisinin, Limasol’da yaşayan Suriyeli 31 yaşındaki Ahmed Zaidan’ın 14 Şubat tarihinden beri kayıp olmasıyla ilgi şüpheli gördüğü Ürdün asıllı 40 yaşındaki Salah Abdel Aziz Hamed’i tutukladığı belirtildi.

24 Şubat 2020 Pazartesi 08:29
Rum polisi, kayıp Suriyeli için bir Ürdünlü’yü tutukladı
banner337

Alithia gazetesi, kayıp Ahmed Zaidan’ın, daha önceden, hırsızlık ve tasarrufunda silah bulundurmak suçlarından mahkum olduğunu, geçtiğimiz Aralık ayında ise hapisten çıktığını anımsattı.

Gazete tutuklanan Ürdünlü’nün, kayıp Suriyeli ile görüşen en son kişi olduğuna da dikkati çekti.

banner317
Öte yandan Politis gazetesi eski mahkum Ahmed Zaidan’ın kayıp olmasına bağlı olarak sorgu makamlarının elindeki verilerin, “yer altı dünyası aromasıyla suç faaliyetini” gösterdiğini yazdı.

Polisin alarma geçtiğini, Limasol polisinin bu çerçevede Merkezi Cezaevi içinde ve dışında araştırmalar ve soruşturmalar gerçekleştirdiğini yazan gazete, polisin, bahse konu Suriyeli’nin hapisteki arkadaşlarını da sorguladığını ve bu kişilerin 40 yaşındaki Ürdünlü’nün ismini verdiğini belirtti. 

banner335
Son Güncelleme: 24.02.2020 11:45
Anahtar Kelimeler:
Güney Kıbrıs Kayıp Suriyeli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm
Koronavirüsünün İtalya’da yayılması nedeniyle Güney’de de alarm
19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü
19 yaşındaki genç kadın Limasol’da otelin balkonundan düşerek öldü
AKEL’den Maraş inisiyatifi…
AKEL’den Maraş inisiyatifi…
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Güney Lefkoşa’da dün işlenen cinayetin nedeni hırsızlık
Kayıp kişiye, adına kayıtlı ağaçlar için vergi
Kayıp kişiye, adına kayıtlı ağaçlar için vergi
Hristodulidis Cenevre’de Guterres ile görüşecek
Hristodulidis Cenevre’de Guterres ile görüşecek
Silikiotis’ten açıklamalar
Silikiotis’ten açıklamalar
Fransa ile işbirliği güçlendiriliyor
Fransa ile işbirliği güçlendiriliyor
Güney Lefkoşa’daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı
Güney Lefkoşa’daki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı
Kiprianu Kıbrıs sorunu hakkında konuştu
Kiprianu Kıbrıs sorunu hakkında konuştu

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim