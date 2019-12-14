Rum Partiler, Akıncı’nın açıklamaları üzerinden Anastasiadis’i eleştirdi

Fileleftheros gazetesine göre DİKO, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Guterres çerçevesinin sıfır asker ve sıfır garantiden söz etmediği” şeklindeki ifadesini, hazin bir teyit olarak nitelendirdi.

DİKO, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Annan Planı zamanlarından, Ankara’nın ağzından duydukları, bir diğer deyişle, “a) eski garantilerin kalkacağı, yenilerinin gireceği, B) garantilerin kalkacağı ve Türkiye’nin sadece Kıbrıslı Türklere garantörlük yapacağı” şeklindeki söylemleri tekrarladığını savundu.

DİKO açıklamasında ayrıca bazı kişilerin, Akıncı’nın Ankara’dan farklı olduğu yönündeki yanılsamalara son vermesi gerektiğini, bu “farklılığı” Crans Montana’da görmemekle birlikte bugüne kadar da görmediklerini ileri sürdü.

EDEK, Akıncı’nın açıklamalarının, kendilerinin ilk andan itibaren, Berlin’deki üçlü görüşmenin ardından BM Genel Sekreteri’nin açıklamasının gebe olduğu tehlikelerle ilişkin yaptığı açıklamaları teyit eder nitelikte olduğunu ifade etti.

ELAM ise yaptığı açıklamada Akıncı’nın açıklamalarının, Rum Yönetimi’nin siyasi yaklaşımlarını biçimlendiren tavizcilik olgusunu yeniden teyit ettiğini belirtti.

ELAM açıklamasında ayrıca Guterres çerçevesinde “sıfır asker-sıfır garanti” ifadelerinin olmamasının bunun aksini savunanları da yalanladığını ifade etti.