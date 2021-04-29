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Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"

Rum Ombudsman Maria Stilyanu Lottidi’nin ay sonunda Rum tarafında kutlanacak olan Paskalya yortusu, Mayıs ayı içerisinde ise Müslümanların kutlayacağı Ramazan bayramı ışığında, dini özgürlükler ve kültürel mirasa saygı gösterilmesi aynı zamanda kısa süre önce “Episkopi” (Piskobu-Yalova)’daki camiye yapılan saldırı dolayısıyla bir açıklama yaptığı belirtildi.

29 Nisan 2021 Perşembe 13:30
Rum Ombusman: "İnsanların uyum içinde yaşamasını bozan eylemlere tolerans gösterilmemeli"
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Alithia ve diğer gazetelerde yer alan habere göre Lottidi, devlet tarafından her halükarda verilmesi gereken mesajın, kişisel haklara zarar veren ve farklı milliyetlerden insanların uyum içerisinde bir arada yaşamasını bozan bu tarz eylemlere sıfır tolerans gösterilmesi olduğunu söyledi.
Açıklamasını “Eşitlik ve Ayrımcılıkla Mücadele Kurumu” ve “Ulusal İnsan Hakları Otoritesi” olarak yaptığını dile getiren Lottidi, kültürel mirasın korunması için önlemler alınması gerektiğini de sözlerine ekledi.

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Son Güncelleme: 29.04.2021 14:09
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