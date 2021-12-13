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Rum Milletvekilleri Türkiye’yi şikayet etti

Bazı Rum milletvekillerinin, Yunanistan’da hafta sonu gerçekleştirilen Ortodoks Parlamentolar Arası Asamblesi toplantısı çerçevesinde Türkiye’yi şikayet ettikleri belirtildi. 

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:00
Rum Milletvekilleri Türkiye’yi şikayet etti

Fileleftheros gazetesi, Rum Milletvekilleri Panikos Leonidu, İlias Mirianthus ve Marinos Musiuttas’ın toplantı çerçevesinde, mülteci konusunu alet ettiği iddiasıyla Türkiye’ye yönelik şikayette bulunduğunu yazdı. Habere göre, Türkiye’nin kapalı Maraş ve Güney Kıbrıs’ın tek yanlı ilan ettiği Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisindeki “yasa dışı faaliyetleri” de gündeme getirildi.

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Rum Milletvekillerinin,  Müslümanların ve Hıristiyanların barış içinde birlikte yaşamasının pekiştirilmesiyle ilgili Güney Kıbrıs’ın çabalarından da söz ettiği belirtildi. 
 

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Son Güncelleme: 13.12.2021 13:12
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