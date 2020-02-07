Rum meteorolojiden şiddetli rüzgar uyarısı

HAVA SICAKLIKLARININ MEVSİM NORMALLERİNİN ATLINDA SEYRETMESİ, ŞİDDETLİ YAĞMUR VE KAR YAĞIŞININ SADECE DAĞLIK DEĞİL, ALÇAK KESİMLERDE DE ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli rüzgar nedeniyle bugün için sarı alarm uyarısında bulundu.

Rum haber kaynaklarına göre, şiddetli rüzgarın bölgeyi etkilemesini bekleyen Meteoroloji Dairesi, yağış şiddetinin saatte 35 mm’yi geçmesini ve rüzgarın 8 bofora çıkmasını bekliyor.

Son 3 yılın en soğuk havasının etkili olması beklenen önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının 16 dereceden 6 dereceye, dün geceden beri kar yağan dağlık kesimlerde ise 4 dereceden eksi 3 dereceye düşmesi öngörülüyor.

Havanın Cumartesi ve Pazar günü daha da soğuması ve mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

Şiddetli yağmur ve kar yağışının sadece Trodos’ta değil, alçak kesimlerde de etkili olması öngörülüyor.