Rum Merkezi Cezaevi'nde imam nikahı

Politis ve diğer gazeteler, Rum Cezaevinden yapılan açıklamaya dayanarak, daha önce de pek çok Ortodoks, Katolik, Evangelist düğün ve vaftiz törenleri gerçekleştirildiği, inanç ayrımı yapılmadığı, dün de ilk kez “geleneksel Müslüman nikâhı kıyıldığını” yazdı.
28 Haziran 2021 Pazartesi 12:00
Politis ve diğer gazeteler, Rum Cezaevinden yapılan açıklamaya dayanarak, daha önce de pek çok Ortodoks, Katolik, Evangelist düğün ve vaftiz törenleri gerçekleştirildiği, inanç ayrımı yapılmadığı, dün de ilk kez “geleneksel Müslüman nikâhı kıyıldığını” yazdı.
Son Güncelleme: 28.06.2021 12:49