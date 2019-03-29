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Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu

Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu

29 Mart 2019 Cuma 09:59
Rum Merkez Bankası'nın yeni başkanı Konstantinos İrodotu

Güney Kıbrıs'ta Merkez Bankası’nın yeni başkanı, Konstantinos İrodotu oldu.

Politis “DİSİ ve DİKO’nun da Kabulü ile İrodotu… Merkez Bankası Yeni Başkanı’nın Seçilmesi İçin Zengin Perde Gerisi” başlığıyla manşete çektiği haberinde, adı dün açıklanan İrodotu’nun Merkez Bankası’nın şu anki Yönetim Kurulu üyesi ve eski Özelleştirme Mukayyidi olduğunu yazdı.

Habere göre İrodotu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından birçok aday arasından, Maliye Bakanı Haris Yeorgiadis, DİSİ Başkanı Averof Neofitu ve DİKO Başkanı Nikoloas Papadopulos’la da istişare edildikten sonra, Avrupa Merkez Bankası’nda yeterli temsil kabiliyeti dikkate alınarak atandı.

Aynı gazete geçen hafta AB ve Avrupa Merkez Bankası’ndan sonra şimdi de IMF’nin Rum yönetiminden yapısal reformlar, batık krediler ve kamu harcamaları konusunda acil tedbir almasını istediğini yazdı.

Habere göre IMF’den bir heyet, memorandum sonrasında Rum ekonomisi üzerinde üçüncü kez denetleme yaptı ve ekonominin, üç kırılgan noktası olan yapısal reformlar, batık kredilerin ve kamu harcamalarının daha da kısılması konusunda Rum yönetimini uyardı.

Son Güncelleme: 29.03.2019 13:19
Anahtar Kelimeler:
Rum Merkez Bankası Başkanı
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