banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1112
ALTIN
474.518
DOLAR
7.5495
STERLİN
9.7719
EURO
8.9548
Seçimin rengi değişti...
Seçimin rengi değişti...
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
İki toplumlu ‘’SAĞLIK KOMEDİSİ’’ !
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
Kamera kayıtlarını görelim sayın Tatar
CTP ve Erhürman için kader seçimi...
CTP ve Erhürman için kader...
banner376

Rum Meclisi Profesyonel Asker Alınmasına İlişkin Ek Bütçeyi Reddetti

ASKER AİLELERİ ÖFKELİ

19 Eylül 2020 Cumartesi 10:50
Rum Meclisi Profesyonel Asker Alınmasına İlişkin Ek Bütçeyi Reddetti
banner337
banner351

ASKER AİLELERİ ÖFKELİ

Rum Meclisi Genel Kurulu’nun, öğrenim görmek amacıyla bu yıl İngiltere’ye gitmek için, Bakanlar Kurulu kararı temelinde askerlik görev sürelerinin ertelenmesi hakkından yararlanacak askerlerin yerine geçmesi planlanan 200 sözleşmeli asker alınmasına ilişkin ek bütçeyi dün 32 karşı oyla reddettiği haber verildi.

Ek bütçe için 16 lehte oy kullanıldığını yazan Alithia gazetesi, ek bütçenin dün Meclis Genel Kurulu’nun olağanüstü toplantısında ele alındığını kaydetti.

Habere göre Savunma Bakanı Haralambos Petridis konuyla ilgili açıklamasında, meclisin ekstra sözleşmeli asker alınmasını onaylamaması durumunda, askerlerin görev sürelerinde herhangi bir erteleme olmayacağını söyledi.

banner341
DİSİ partisi dışındaki partilerin hükümetin uyduruk ve sorumsuz bir kararından söz ettiklerini yazan gazete, partilerin ek bütçenin meclise sevk edilmesiyle, hükümetin yanlış bir kararla ilgili sorumluluğunu üzerinden atmaya çalıştığını ifade ettiklerini ekledi.

Haberde, Bakanlar Kurulu’nun, RMMO askerlerinin İngiltere’de öğrenim görmek için askerlik görev sürelerinin ertelenmesini öngören kararının da başarısızlığa uğradığı belirtildi.

Fileleftheros gazetesi de konuyla ilgili haberinde, ek bütçenin reddedilmesiyle, verilen sözlere dayanarak çocuklarının İngiltere’deki üniversitelerdeki kayıt işlemlerini başlatan ailelerin çılgına döndüğünü yazdı.

Bazı ailelerin, Bakanlar Kurulu’nun geçici terhisle ilgili kararının hayata geçirileceğini kesin olarak düşünerek, çocuklarına İngiltere’de ev kiraladıklarını ya da uçak bileti aldıklarını kaydeden gazete, ek bütçenin muhalefetin tümü tarafından reddedildiğini ekledi.

Politis de haberinde, Meclis’in dünkü kararının ardından, ufukta hukuki mücadelelerin göründüğünü yazdı.

banner360
Son Güncelleme: 19.09.2020 11:07
Anahtar Kelimeler:
Rum Meclisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mülteciler Konusunda Üç Yasa Geçirildi
Mülteciler Konusunda Üç Yasa Geçirildi
Euroafrıca Interconnector İçin Kablo İhalesi
Euroafrıca Interconnector İçin Kablo İhalesi
Pile’de Okçuluk Poligonu
Pile’de Okçuluk Poligonu
Aracında Uyumak Zorunda Kalan Adamı Belediyeye Borcu Nedeniyle Hapse Attılar
Aracında Uyumak Zorunda Kalan Adamı Belediyeye Borcu Nedeniyle Hapse Attılar
Fransız Bakan: “ab Yaptırımlara Hazır Olmalı”
Fransız Bakan: “ab Yaptırımlara Hazır Olmalı”
Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
Euroafrıca Interconnector İçin Kablo İhalesi
Euroafrıca Interconnector İçin Kablo İhalesi
Güney'de Mülteciler Konusunda Üç Yasa Geçirildi
Güney'de Mülteciler Konusunda Üç Yasa Geçirildi
Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
Kitiu Metropoliti’nin Covid-19 Testi Pozitif Çıktı
Güney Kıbrıs’ta 7 yeni Covid-19 vakası
Güney Kıbrıs’ta 7 yeni Covid-19 vakası

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim