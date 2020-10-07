Rum Meclisi Göçmenler Komitesi'nde Kıbrıs Türk malı kavgası

Alithia’ya göre Komite başkanı ve üyeleri ile arasında zaman zaman ses tonlarının yükseldiği toplantıda Fedonos “çabalarını” sürdüreceğini söyledi.

Komite Başkanı Skevi Kukuma toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, Baf Belediye Başkanı Fedonos’un şahsen Kıbrıs Türk mallarında ikamet eden Rumlara giderek sizi çıkaracağım, sokağa atacağım diyerek tehdit ettiğini söyledi, Fedonas Fedonos’u yetkiyi kötüye kullanmak ve keyfi davranmakla suçladı.

DİSİ’li Milletvekili Kostas Konstantinu ise bir dahaki seçimde milletvekilliğine talip olmayacağını, belediye başkanlığı seçimine katılacağını belirterek Fedonos’un, kendi tercih ettiği projeleri uygulamak için, 1974’ten beridir bu binaları elinde bulunduran insanlar şikâyet edemesin diye, sabahın 3-4’ünde veya Pazar günleri buldozerler ile kapıya dayandığını” söyledi. Konstantinu, Baf’ın başka bölgelerin kalkındırılması konusunda aynı tavır ve davranışları sergilemediğine de dikkat çektiği Fedonos’u “devlet kurumlarının yerine geçerek tek tabanca ve imparator gibi davranmakla” suçladı.



Fedonas Fedonos ise kendini savunurken “Kkentin merkezindeki özelliği, yapıların yüzde 70’inin Kıbrıs Türk malı olmasıdır. Ancak AB’nin de finanse ettiği peyzaj projesi birçok parselin kiralanmasını gerekli kılıyor. Bu mücadelede geri adım atmayacak, çabamı sürdüreceğim. Çünkü Baf Belediyesi örneğinde kent, şehir merkezi olmadan yeniden başlatılamaz, iyi ya da kötü; şehrimizin merkezi Kıbrıslı Türklere aittir.”Haravgi de Fedonos’un, “Belediyeler yasasının, kendisine, Kıbrıs Türk Malları Vasiliği yasasını bypass etme olanağı tanıyan bir boşluğunu kullanarak 2017’den beridir sürdürdüğü bu keyfi uygulama ile Baf Belediyesi’nin diğer bütün belediyelerden daha fazla mülk sahibi olduğunu” belirtti.