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Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi suçladı

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Karadağ’da gerçekleştirilen 14’üncü Avrupa Küçük Devlet Meclis Başkanları Konferansı çalışmalarına katıldı.

06 Ekim 2021 Çarşamba 11:00
Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi suçladı

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, Karadağ’da gerçekleştirilen 14’üncü Avrupa Küçük Devlet Meclis Başkanları Konferansı çalışmalarına katıldı.

Fileleftheros’un haberine göre, Dimitriu, Rum meclisinin uluslararası faaliyetleri çerçevesindeki birinci önceliğinin Kıbrıs sorunu ve çözüm çabaları olduğunu söyledi.

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Türkiye’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti’nin egemenliğini, toprak bütünlüğünü ve insan haklarını ihlal etmekle; Ada’yı istila ve işgal etmekle; BM Güvenlik Konseyi’nin ilgili kararları ile uluslararası hukuku ihlal etmekle” suçlayan Dimitriu, bu durum devam ettiği sürece birinci önceliklerinin de değişmeyeceğini savundu.

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Son Güncelleme: 06.10.2021 11:56
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