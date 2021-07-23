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Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi İspanya'ya şikayet etti

Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu, makamında ağırladığı İspanya’nın Güney Kıbrıs’taki büyükelçisi Alvaro Castillo Aguilar’la görüştü; kapalı Maraş başta olmak üzere Rum yönetimi aleyhine eylemlerini yoğunlaştırdığını öne sürerek, Türkiye’yi şikâyet etti.

23 Temmuz 2021 Cuma 12:00
Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi İspanya'ya şikayet etti

Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, Türkiye’nin eylemleri ve Türk tarafının iki devlet çözümü taleplerinin “uluslararası hukuka, BM’nin ilgili kararlarına, AB ilke ve değerlerine aykırı olduğunu” savundu;  “Türkiye’nin uluslararası hukuk ihlalleri yalnız Kıbrıs’ı değil AB’yi ve genel güvenlik ve istikrarı da baltalıyor” iddiasında bulundu.

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Alvaro Castillo Aguilar’a AB üyesi devletlerin ve diğer birçok ülkenin meclis başkanları ve uluslararası meclis örgütleri nezdinde yaptığı girişimler hakkında bilgi veren Dimitriu “durumun daha da kötüleşmemesi ve Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması” için İspanya’nın etkin desteğini istedi. 
 

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Son Güncelleme: 23.07.2021 13:47
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