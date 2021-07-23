Rum Meclis Başkanı Türkiye'yi İspanya'ya şikayet etti

Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, Türkiye’nin eylemleri ve Türk tarafının iki devlet çözümü taleplerinin “uluslararası hukuka, BM’nin ilgili kararlarına, AB ilke ve değerlerine aykırı olduğunu” savundu; “Türkiye’nin uluslararası hukuk ihlalleri yalnız Kıbrıs’ı değil AB’yi ve genel güvenlik ve istikrarı da baltalıyor” iddiasında bulundu.
Fileleftheros’un haberine göre Dimitriu, Türkiye’nin eylemleri ve Türk tarafının iki devlet çözümü taleplerinin “uluslararası hukuka, BM’nin ilgili kararlarına, AB ilke ve değerlerine aykırı olduğunu” savundu; “Türkiye’nin uluslararası hukuk ihlalleri yalnız Kıbrıs’ı değil AB’yi ve genel güvenlik ve istikrarı da baltalıyor” iddiasında bulundu.